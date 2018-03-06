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中央社

巴拿馬國際商展台灣館隆重開幕

中央社2018/03/06 12:04
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北6日電）2018年巴拿馬國際商展（Expocomer 2018）於當地時間2月28日至3月3日在巴拿馬市舉行，由外貿協會籌組19家銷售五金、美妝、電動自行車、手推車、消費電子產品之台商參加此一盛會。

臺灣館開幕式由中華民國駐尼加拉瓜大使館經濟秘書劉學智、商展主辦單位巴拿馬商工農總會(CCIAP)主席賈林多（Inocencio Galindo）、大會主席買西亞（Jorge Garcia）、僑務諮詢委員江顯鎮、臺商會監事長蔡淑媛及參展團長櫻的國際經理詹筱翎共同剪綵。

賈林多歡迎臺灣代表團連續35年參展並祝台商接單暢旺，劉學智則致詞感謝主辦單位之悉心安排，並盼臺巴經貿關係持續成長。

本年參展團由外貿協會籌組，計有19家銷售五金、美妝、電動自行車、手推車、消費電子產品之台商參加此一盛會。

CCIAP表示，本年計有23國600家廠商參展，估計成交額可突破1.3億美元，為國際廠商切入巴拿馬及拉美市場之重要平臺。

依據中華民國海關統計，2017年臺巴間雙邊貿易額達1.6億美元，巴國為台灣在中美洲第1大出口市場，多年來台商均運用巴國地理位置優勢及臺巴自由貿易協定優惠，以巴國為基地拓銷拉美市場。4%，居拉美首位，巴國市場潛力巨大，值得台商開發。（編輯：王同禹）1070306

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