保瑞接手益邦 營運可望翻2倍成長

盛保熙期許保瑞能成為藥業市場的台積電，讓無生產廠的生技公司將出口的藥品交給益邦生產，協助台灣生技業出口美國和歐洲，共同成長，提高生技業出口產值。

保瑞上個月宣布以1850萬美元（約新台幣5.55億元）完成收購益邦製藥100%股權。保瑞董事長盛保熙表示，藉由這個併購案，保瑞立即躍升為全台產能前五大的口服製劑藥廠，未來將朝台灣出口美國最大藥業代工廠邁進。

根據財政部關稅署106年出口貨物價值統計，台灣藥品出口總金額約157億元，益邦就占11%，口服製劑的年產能約20億錠。益邦是目前全台唯一全廠藥品外銷美國通過美國FDA查廠的專業製藥公司。

根據統計，去年美國FDA透過政策的方式鼓勵學名藥進入市場，共核准700多款學名藥，且美國近年來藥品製造多採專業分工制，更帶動起藥業代工市場的日益成長。因此，若有學名藥要進入美國市場，通過FDA查廠的代工廠便成為相當重要關鍵的環節，目前益邦製藥占全台出口美國產值49%，顯示益邦對台灣製藥業的重要性與真正價值。

保瑞合併益邦後可望以台灣為基地，透過平行或垂直整合方式集中資源，讓集團產線具有更多元的調度及發展空間，讓全世界用到台灣做的藥目標邁進。

保瑞原計畫擴建自有台南藥廠以符合美國FDA法規，使保瑞自行研發新劑型新藥可銷售歐美。但一般來說從無到有重新蓋廠通過美國FDA查廠至少4年至5年，經費至少6億元至8億元，且籌組符合FDA要求的人員、訓練及軟硬體系統難度高，同業當初更是花了5年總計16億元才完成建廠與審查。

這次保瑞僅以不到一年的時間，花費5.55億元就可以取得同樣規格的藥廠，有助保瑞強化中樞神經系統疾病領域用藥的劑型開發技術及臨床研究能力，對於未來在營運動能成長以及國際業務拓展上，皆有非常大的幫助。

法人表示，去年保瑞營收約3.6億元，今年購入益邦後，扣除原本益邦原物料供應的業務，整體看來保守估計營收可望達到10億元。(編輯：陳永昌)1070306