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中央社

美航艦訪越 學者：防務合作邁進新階段

中央社2018/03/06 12:05
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社河內6日電）美國航空母艦卡爾文森號打擊群昨起訪問越南5天，是越戰結束後美國重返舊地的最大軍事展現。學者表示，此訪凸顯越美兩國防務合作邁進新階段，促進雙方未來軍艦類似訪問與武器交易等。

卡爾文森號（USS Carl Vinson）打擊群，包括韋恩梅爾號（USS Wayne E. Meyer）飛彈驅逐艦以及強普林湖號（USS Lake Champlain）飛彈巡洋艦，昨天抵達峴港市訪問，在仙沙港（Tien Sa）外海停靠。約有3000多名美軍官兵上岸，進行各項交流活動。

越南快訊新聞網站今天引述學者的話報導，美國航艦打擊群訪越南，顯示美越兩國對加強雙邊防務等領域合作關係的共同關心和重視。

澳洲越南研究與南海專家塞爾（Carl Thayer）表示，透過派遣航艦打擊群訪越，美國想要展現維持其海軍在南海海域的存在；越南方面則對美國海軍維護區域和平與穩定，表示歡迎。

塞爾指出，美越防務合作關係正邁進新階段，美國在2016年解除對越南的武器禁令，越方未來可能會加強對美軍購。卡爾文森號打擊群訪越，將為雙方規劃展開軍艦例行到訪的類似活動奠定基礎。

塞爾分析，美國和中國大陸將繼續爭取在南海的影響力，但是美中雙方將以謹慎態度進行，以免緊張局勢升高。中國大陸將監視駛入南海海域的美國等各國軍艦，但不會阻止。

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）東南亞問題專家海柏特（Murray Hiebert）表示，繼美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）1月底訪越後，卡爾文森號打擊群到訪越南，顯示美越雙方釋放改善各層面合作關係的信號，包括防務合作在內。

海柏特認為，美國藉此想要說明越南是美國在亞洲的重要夥伴，河內則將華盛頓視為在南海海域扮演重要角色的一方。

新加坡東南亞研究所專家黎紅協（Le Hong Hiep）表示，越美兩國應趁著卡爾文森號打擊群到訪之際，將雙方大規模合作活動變成「新型正常化的狀態」，規劃美國航艦等軍艦例行到訪、共同演習和武器交易等。

黎紅協分析，加強越美兩國高層國防合作，將有助深化雙方全面夥伴關係務實發展，而且有利雙方因應區域的各項安全挑戰。

他說：「只要這些舉動不會對第三方造成直接威脅，越南與美國不應擔心這樣將讓第三方感到不快。（編輯：陳俊碩）」1070306

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