NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈金融科技應用夯　長期成長趨勢不變托老中心缺交通車　他一口氣捐3輛500M光纖上網換凱擘大寬頻只要$799
中央社

德商評估投資海水採礦 與林佳龍簽MOU

中央社2018/03/06 12:04
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者郝雪卿台中6日電）德國霍夫曼諮詢公司評估在台中港進行海水採購聯合開發投資案，台中市長林佳龍今天代表與對方簽訂合作備忘錄時說，這項投資案規模預計35億美元，可望創造千人工作機會。

林佳龍上午在市府與霍夫曼諮詢公司（HoffmannFinancial Consulting）總裁哈利．霍夫曼（HarryHoffmann）簽訂「海水採礦聯合開發投資案」合作備忘錄，未來台中市政府將扮演平台及窗口角色，給予霍夫曼公司後續相關評估作業所需的協助。

林佳龍表示，市府積極招商引資，希望能為中市招到具有產值、就業機會及環境友善的投資案，如果能促成這起投資案，預估投資規模達35億美元，可望創造1000人的工作機會，而且透過海水採礦，也不會破壞山林，市府會極力促成這項投資案。

林佳龍指出，霍夫曼公司藉由多元製程，從海水中提取鎂、鋰等有價值化學原料，在製程過程中還會產生副產品純淨水年約4400萬噸，水質比再生水好，可以提供做為民生用水及工業用水，如果能順利在台中港投資，也能帶動台中港周邊工商發展。

霍夫曼指出，公司是由西門子等多家德國知名企業所組成，初步評估台中是很適合的地點，令他印象深刻，這項投資案會受到相關矚目及帶來很大的效應，雙方都能從中獲得雙贏。

霍夫曼表示，以多元製程從海水採購是全球首例，以往都是採單一金屬，不像這次可以採多元金屬，目前有多個國家跟他們接觸，但以台中市支持度最高，如果可以順利在台中投資，預計規劃與施工時間約4年，量產後預估年產值15億美元。

台中市經發局長呂曜志表示，海水採礦技術在德國及歐洲被廣泛使用，創造一個環保生產設施，除純淨水外，產出的鎂及鋰，都可做為汽車製造商原物料來源，同時將以自身發電的方式提供生產所需，興建一座可產生汽電共生的天然氣發電廠，除本身使用外，還能提供外部使用，增加周邊地區電力資源。（編輯：李亨山）1070306

新台幣午盤升3.9分 暫...美航艦訪越 學者：防務合作...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan