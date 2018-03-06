漢光演習5月登場 6到9月聯合作戰訓練

董紹明指出，年度重大演訓仍以漢光演習為核心，規劃三軍聯合作戰演訓，輔以各軍種實兵實彈的兵種協同作戰訓練，確保部隊戰力。

國防部訓練參謀次長室軍事訓練處處長董紹明在今天的國防部例行記者會中表示，國軍107年部隊訓練依敵情威脅，及因應未來作戰發展趨勢，依「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」作戰指導，由參謀本部專責聯合作戰演訓指導與管制，各軍司令部負責軍種訓練、演習與備戰任務。

（中央社記者呂欣憓台北6日電）國防部今天公布107年度國軍重大演訓計畫，以漢光演習為核心，規劃三軍聯合作戰演訓；根據規劃，預計5月實施「漢光34號演習」，6到9月實施「兵種及軍種聯合作戰訓練」。

董紹明指出，部隊訓練區分「基礎訓練」、「駐地（組合、精練）訓練」、「基地（精實）訓練」、「兵種協同訓練」及「軍種聯合作戰訓練」等階段，逐次增加訓練強度，並檢視國家軍事戰略與固安作戰計畫的適切性，提升部隊整體訓練效能。

兵種協同訓練部分，董紹明指出由各司令部負責規劃、設計、督導，各部隊以實兵對抗模式，採仿真、實戰化，實施連續晝夜對抗演習，綜合考量各部隊任務及特性，以「基礎、駐地及基地訓練」貫通年度訓練。

董紹明指出，兵種協同訓練規劃陸軍實施重砲、神鷹、雷霆、神弓、天馬等操演；海軍實施戰術總驗收、海空聯訓、聯合登陸與反登陸及飛彈射擊等訓練；空軍實施空海聯訓及戰術總驗收，以強化協同作戰效能，達預期訓練目標。

軍種聯合訓練部分，董紹明指出會以漢光演習為核心，依軍種主從實施聯合作戰訓練，年度規劃海空聯合作戰、地面戰術對抗作戰、聯興操演、聯雲操演、聯翔操演、聯電操演、聯信操演、聯勇操演及聯合特種作戰訓練，以強化三軍聯合作戰效能，增進部隊戰力。

董紹明說，根據規劃，5月實施「漢光34號演習」，6到9月實施「兵種及軍種聯合作戰訓練」，10月至翌年4月仍執行保持訓練。

國防部發言人陳中吉進一步補充，國防部持續針對「不對稱作戰」進行戰術、戰法的廣泛思考，但很多作為如同資電作戰一樣無法用實體呈現，重點在出人意表的整體思維，國軍打的防衛作戰必須凝聚全民還有國軍相關力量，未來戰爭絕對不是只有國軍去負責這場戰爭，而是全民總動員。（編輯：林興盟）1070306