美國鋼鋁課稅貿易戰一觸即發？　分析師這樣說

美國總統川普計畫對進口鋼材及鋁課稅，分別徵收25%及10%的高額關稅，預計在本周簽署正式命令，外媒稱川普終於扣下了扳機，恐打響全球貿易戰戰火，歐洲及加拿大已表達將採取反制行動，中國大陸、墨西哥及巴西也在權衡；台灣部分，不少業者憂心鋼鐵市況由旺轉衰，正密切注意後續動向。

繼洗衣機、太陽能面板後，美國總統川普計畫對進口鋼材及鋁徵收高額關稅，不少國家已揚言要採取反制行動，全球貿易大戰戰火一觸即發，台灣許多業者也憂心鋼鐵市況，鋼鐵類股市也呈現下跌走勢。不過，台經院產經資料庫分析師郭明洲認為，貿易戰開戰的機率雖然很高，不過對台灣的衝擊應該不致於太大。

根據台經院提供的資料顯示，2017年美國進口鋼鐵中，加拿大占18.93%是最多的，其次是巴西、俄羅斯，台灣的占比3.55%排名第9、中國大陸也只占2.32%排名第11。至於鋁的部分，台灣出口鋁外銷到美國尚未進入美國的前15名。

因此，專門研究金屬工業的師郭明洲表示，美國這波行動引發全球貿易戰的機率頗高，不過，主要受到影響最大的應該是加拿大及歐盟一些國家，中國大陸的受傷應該較不嚴重，對於台灣的影響也不會太大，且台灣之前已經經過一些反傾銷的措施，加上降低了在北美市場的比重，所以相對沒那麼嚴重。

針對美國鋼材及鋁課重稅，日前經濟部指出，現階段無法確切評估影響，但會隨時與台灣鋼鐵業者密切溝通，了解業界立場，並透過台美雙邊管道表達業者訴求，也將保留WTO會員的一切權利，以維護台商產品輸美權益。

對此，郭明洲也認為，政府透過WTO的管道去做申訴是比較有可能的做法，或者就是要分散市場，因為川普上任以來的保護政策傾向很明顯，若是沒有要去美國設廠並出口到美國的話，被課稅的風險是提高的。不過，他也說，一切還是要等到美國簽署正式命令，並公布實施細節後才能有所因應。