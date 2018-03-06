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中央社

可成大啖甜蘋果 8外資喊買

中央社2018/03/06 12:10
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北6日電）金屬機殼大廠可成去年營收、營業利潤創歷史新高，8家外資今天出具投資報告喊買，看好可成今年在iPhone訂單量增加市占擴大，數家外資調升目標價，價格區間落在405元至550元。

金屬機殼大廠可成公布2017年財報，全年營收、毛利、營業利潤、稅息前折舊攤銷前利潤(EBITDA)皆創歷史新高。

可成2017年營收達新台幣933億元，年增17.9%，受惠於全部產品線的強勁需求，特別是去年下半年；毛利420億元，年增22%，毛利率45%，年增1.5個百分點；營業利潤334億元，年增21.6%，營業利潤率35.8%，年增1.1個百分點。

可成去年稅前淨利327億元，年增0.4%，仍受到新台幣升值的匯損影響，稅後淨利218億元，年減0.8%，本業獲利持續成長，但受到匯損影響導致淨利稍減；全年基本每股盈餘（EPS）28.35元，與2016年的28.58元約略持平。

8家外資今天出具報告按讚可成，並調高目標價，其中，一家日系外資重申「買進」評等，目標價由420元調高至430元，另一家日系外資重申「買進」評等，目標價由400元調高至446元；歐系外資重申「優於大盤表現」評等，目標價由385元調升至410元；亞系外資重申「買進」評等，目標價由420元調高至448元，另一家亞系外資維持「買進」評等，目標價維持550元；一家美系外資重申「買進」評等，目標價由420元調高至430元，另外兩家美系外資都重申「加碼」評等，目標價分別維持405元及430元。

日系外資則表示，看好可成是下半年蘋果將推出的新6.1吋LCD iPhone的主要供應受惠者，預估可成在iPhone市占將由去年21%提升至今年及明年的24%及27%，加上筆電部分也可望強勁成長。

亞系外資看好可成今年在iPhone訂單量增加市占擴大、平板出貨增溫、筆電新款加持。歐系外資看好可成是下半年LCD iPhone機款主要供貨者，享有較高毛利率，高階筆電也將是另一成長動力。

受惠財報基本面利多與外資按讚，可成今天股價大漲，盤中漲15元，來到364.5元，漲幅4.29%。（編輯：張均懋）1070306

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