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核二廠2號機核准再轉 環團籲立院嚴把關

中央社2018/03/06 12:13
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳欣紜台北6日電）311廢核大遊行將於週日登場，環保團體全國廢核行動平台今天召開記者會，對原能會核准核二廠2號機再轉大表不滿，同時質疑核二廠2號機的安全，要求立法院嚴格把關。

福島核災至今將屆7週年，環保團體今年也將舉行311廢核大遊行，遊行主軸為「面對核電代價、翻轉能源未來」，同時提出「核電除役」、「核廢處理」、「能源轉型」3訴求，要求核一及二提前除役、儘速廢止核四等。

全國廢核行動平台表示，台灣雖然已確立了非核家園的方向，但民進黨上任2年半，非核政策的進度仍不夠快，非核家園不是只有核電廠停止運轉，也包含核電廠除役及核廢料處理等後續問題，社會應該開始面對核電除役及核廢料，政府也應儘速推動核廢相關法案。

除了宣布遊行內容外，今天也有多個環團對於原能會核准核二廠2號機大表不滿。台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅批評，核二廠2號機已經停機600多天，且台電也有許多電力機組陸續加入營運，「這600多天來電力是夠用」，原能會審查仍有很多爭議，要求立法院嚴格把關。

媽媽監督核電廠聯盟秘書長楊順美指出，核二廠2號機發生過的意外、故障都是全球首例，與世界其他核電廠相比，核二廠地理環境相當不同，容易受地震、海浪鏽蝕影響，若加上管理不周，風險相當大，過去這600天沒有缺電事實，為什麼要重啟一個意外發生率相當高的機組，「我們能保障核二廠在2023年除役前不發生意外嗎」。

北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖則表示，2016年核二廠2號機剛完成大修，也經過原能會同意重起，但發電箱避雷器卻在併聯後35分鐘就馬上爆炸，核二廠2號機停機至今已逾600天，很難相信「經原能會審核同意」能保證什麼。（編輯：方沛清）1070306

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