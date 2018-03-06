中國家庭負債大增 官媒提警告

浙商銀行首席經濟學家殷劍鋒表示， 2016年中國居民部門負債和勞動報酬比率是90%，而2008年不到50%。美國這一比值2008年是140%，2016年降到118%。美國居民部門在去槓桿的同時，中國的居民部門在加槓桿。

不同研究機構的研究成果，都在敲響中國家庭債務風險的警鐘。2017年11月，中國社科院國家金融與發展實驗室、國家資產負債表研究中心發布的「三季度中國去槓桿進程報告」指出，居民部門槓桿率依然延續上升趨勢，從2017年第二季的47.4%上升到第三季的48.6%。

上海財經大學高等研究院家庭債務課題組發布的報告指出，2013年至2016年，中國家庭債務占GDP的比重由30.7%上升到44.4%，已經超過2008年美國次貸危機前的家庭債務累積速度。而若加入公積金貸款、網路小額貸款等其他管道的家庭債務，2016年底中國家庭債務占國民生產毛額（GDP）的比重可能超過60%。

上海財經大學高等研究院院長田國強認為，現在中國家庭債務風險被忽視了，監管部門應該將它跟企業債和地方債風險放到同等重視的程度上來。

中國家庭債務的最大宗是房貸，中國家庭金融調查與研究中心發布「中國工薪階層信貸發展報告」，調查逾4萬戶家庭數據和12萬家庭成員，發現工薪家庭平均實際信貸額為人民幣12.5萬元（約新台幣57.5萬元），其中86.3%是住房信貸。

上海財經大學高等研究院中國家庭債務報告執筆者寧磊警告，如果中國央行也提高基準利率，大量家庭的房貸支出將會大幅增加，給家庭資產流動性帶來一定衝擊。居民的銀行儲蓄、持有現金等流動性資產受到約束性影響後，會進一步影響居民消費，從而給中國實體經濟的可持續發展帶來挑戰。

同時，文章說，居民槓桿率快速上升主要集中在房地產領域，有引發房地產泡沫的隱憂，須保持警惕。未來幾年，不論是在宏觀政策還是微觀監管方面，都要多方位提前籌劃，緩釋風險。（編輯：張淑伶）1070306