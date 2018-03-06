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立委關切青年低薪 賴清德：解決學用落差

中央社2018/03/06 12:19
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者陳俊華台北6日電）行政院長賴清德今天答復立委洪慈庸關切青年低薪及最低工資法立法期程表示，年輕人低薪跟從事的行業類別有關，「每個人跟自己比較」，會積極解決學用落差問題。

時代力量立委洪慈庸上午在立法院會質詢賴清德表示，總統蔡英文非常擅長演說，就職演說的主軸放在要為年輕人打造更好的國家，請問賴清德為改善青年低薪問題與推動最低工資法立法有沒有期程？

賴清德答復表示，改變低薪問題，最優先還是要吸引投資、發展經濟，當投資增加、經濟發展，創造工作機會增加後，自然而然薪資就能提高。

賴清德表示，年輕人之所以低薪，除了從事的行業類別有些不同，有些類別本身起薪低，「每個人跟自己比較」，年輕比較沒有經驗，學用有些落差。目前積極招商引資，創造經濟發展外，也極力解決學用落差問題，至於要不要去調高基本工資？只是其中一個手段，「在我看來它應該是水到渠成」。

洪慈庸表示， 最低工資法立法是蔡總統六大勞工政策之一，她質疑會跳票，因過去兩年已經換過3位勞動部長，不知道是不是沒多久又要換勞動部長？

賴清德說，最低工資法是總統的政見，勞動部一直都在研議，基本工資也牽動台灣總體經濟，推動這部法律，內容研議時要謹慎。（編輯：溫貴香）1070306

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