鋼鋁關稅計畫引各界反彈 川普堅不退讓

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國總統川普將關稅大刀揮向鋼鋁，宣布將對鋼鐵與鋁製品課稅後，政治和外交盟友及美國企業紛紛敦促他撤回這項提案，使川普面臨愈來愈沉重的壓力，但他表示會堅持自身立場。
路透社報導，白宮內部似乎仍對實施關稅計畫的時間點和範圍感到困惑，此舉將對加拿大和墨西哥等夥伴國構成嚴重衝擊。
川普和美國貿易談判人員宣稱，只要加拿大和墨西哥在北美自由貿易協定（NAFTA）談判對美方讓步，就可免除鋼鋁銷美關稅。
以聯邦眾議院議長萊恩（Paul Ryan）為首的共和黨要角向川普施壓。萊恩家鄉所在的威斯康辛州，將因歐洲對美國摩托車商哈雷大衛森（Harley-Davidson）擬議實施的反制舉措而飽受衝擊。
共和黨籍眾議員布雷迪（Kevin Brady）敦促川普勿對美國最親密盟友出手。
川普在白宮會見以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）時表示：「我們不會臨陣退縮。」他還說，「我不認為這會掀起貿易戰爭」，但未多加以解釋。
加拿大政府官員說，總理杜魯道（Justin Trudeau）今天致電川普，告訴他課徵關稅會阻礙北美自由貿易協定更新談判。
加拿大是美國鋼鋁最大單一供應國。這名官員說，杜魯道在電話中「強力捍衛」加國勞工和企業，他形容這段對話具有建設性。
川普預計本週稍後敲定課徵關稅計畫，儘管若干熟知內情的觀察人士說，可能要等到下週。川普上週出人意表地突然作出上述宣布。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1070306