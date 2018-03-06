鋼鋁關稅計畫引各界反彈 川普堅不退讓

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國總統川普將關稅大刀揮向鋼鋁，宣布將對鋼鐵與鋁製品課稅後，政治和外交盟友及美國企業紛紛敦促他撤回這項提案，使川普面臨愈來愈沉重的壓力，但他表示會堅持自身立場。

路透社報導，白宮內部似乎仍對實施關稅計畫的時間點和範圍感到困惑，此舉將對加拿大和墨西哥等夥伴國構成嚴重衝擊。

川普和美國貿易談判人員宣稱，只要加拿大和墨西哥在北美自由貿易協定（NAFTA）談判對美方讓步，就可免除鋼鋁銷美關稅。

以聯邦眾議院議長萊恩（Paul Ryan）為首的共和黨要角向川普施壓。萊恩家鄉所在的威斯康辛州，將因歐洲對美國摩托車商哈雷大衛森（Harley-Davidson）擬議實施的反制舉措而飽受衝擊。