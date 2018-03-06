疑暴露不明物質 俄前雙面諜在英離奇病危

法新社報導，斯克里帕爾過去在俄羅斯軍事情報機關任職，因為遭控替英國軍情六處（MI6）刺探情報，2006年遭俄羅斯判處13年徒刑，但在美俄2010年展開備受關注的間諜交換行動後，獲得英國庇護。

英國廣播公司（BBC）等媒體指稱受害者是66歲的斯克里帕爾（Sergei Skripal），他昨天與一名不明女子一同被送進索爾茲伯里（Salisbury）醫院的加護病房。

（中央社倫敦5日綜合外電報導）英國媒體今天報導，一名前俄羅斯雙面間諜昨天不省人事倒在英國一處購物中心外，身無外傷，疑似接觸過「不明物質」，送醫後目前仍在加護病房，性命垂危。

斯克里帕爾顯然遭鎖定為目標，令人聯想到李維寧科（Alexander Litvinenko）遭毒殺案件。李維寧科是前俄羅斯間諜，2006年遭以輻射釙毒死。

英國針對李維寧科死因展開的調查2016年判定，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）「可能批准」毒殺，並將兩名俄羅斯人魯戈福（Andrei Lugovoi）與柯夫通（Dmitri Kovtun）列為主要嫌犯。

英國警方今天表示，昨天有人發現一名60多歲男子與一名30多歲女子不省人事地躺在索爾茲伯里一處購物中心外頭長椅上。索爾茲伯里位於倫敦西南方140公里處，警方已經宣布這是「重大事件」。

威爾特郡臨時助理警察局長霍爾登（Craig Holden）在聲明中說，兩人還待在加護病房，當局已在「協調多個機關的回應行動」。

他又說：「除了我們的夥伴機關外，我們也在展開一些廣泛調查，以判定兩人失去意識的確切原因，並釐清是否涉及任何犯罪活動。」

索爾茲伯里市中心部分地區今晚依舊封鎖，穿著危險物品裝備的緊急應變人員持續以帆布覆蓋此區。

電視畫面拍到他們沖洗公共區域並翻查垃圾桶，警方說，一家餐廳由於涉及此案，「為防萬一」而關閉。同時，電視也拍到警車出現在據稱是斯克里帕爾在索爾茲伯里住家的外頭。

霍爾登說：「這兩人據信互相認識，沒有明顯可見傷口…他們疑似暴露在不明物質中，目前接受治療，性命垂危。」警方說，他們沒有宣布這是反恐事件，呼籲目擊者出面提供線索。

李維寧科遺孀馬利納．李維寧科（MarinaLitvinenko）告訴英國「每日電訊報」（DailyTelegraph）：「這看起來跟我丈夫的遭遇很像，但我們需要更多資訊。」她又說，如果證實是俄羅斯毒殺陰謀，那就顯示「在我丈夫死後，沒有什麼改變」。（譯者：張曉雯/核稿：鄭詩韻）1070306