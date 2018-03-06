台旅法最遲16日生效 國防部樂見部長訪華府

（中央社記者呂欣憓台北6日電）美國台灣旅行法即將生效，媒體關注國防部是否會安排新任部長嚴德發訪華府。國防部發言人陳中吉今天表示，國防部的態度當然是樂觀其成，但現在講這個可能是言之過早。

美國國會在美東時間5日將「台灣旅行法」送交白宮，按照美國國會立法程序，最遲3月16日，鼓勵美台雙方所有層級官員互訪的「台灣旅行法」就將生效。

由於國防部新成立的「國防安全研究院」將在5月掛牌，媒體關注國防部是否會順勢邀請美方官員到場觀禮，國防部發言人陳中吉在今天的國防部例行記者會中表示，「國安院」確實規劃在5月成立，但相關籌備工作還在進行當中，所以他無法給出肯定的回應。