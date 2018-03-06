台旅法最遲16日生效 國防部樂見部長訪華府

（中央社記者呂欣憓台北6日電）美國台灣旅行法即將生效，媒體關注國防部是否會安排新任部長嚴德發訪華府。國防部發言人陳中吉今天表示，國防部的態度當然是樂觀其成，但現在講這個可能是言之過早。
美國國會在美東時間5日將「台灣旅行法」送交白宮，按照美國國會立法程序，最遲3月16日，鼓勵美台雙方所有層級官員互訪的「台灣旅行法」就將生效。
由於國防部新成立的「國防安全研究院」將在5月掛牌，媒體關注國防部是否會順勢邀請美方官員到場觀禮，國防部發言人陳中吉在今天的國防部例行記者會中表示，「國安院」確實規劃在5月成立，但相關籌備工作還在進行當中，所以他無法給出肯定的回應。
媒體追問，等台灣旅行法生效之後，是否有可能安排國防部長嚴德發訪問華府？陳中吉說，台美到時候一定會有機制做後續更進一步的規劃，國防部的態度當然是樂觀其成，但有關現在這時機會不會安排嚴德發去華府，可能都言之過早，可能要等到透明、明朗後才會有進一步訊息。
此外，由於美國去年通過攸關台美軍事交流的「國防授權法案」，媒體也關注國防部今年是否會積極爭取成為今年環太平洋軍演（RIMPAC）的成員國？陳中吉表示，國防部歷年來都是積極爭取，且只要能促進國家安全以及維持區域和平穩定的相關作為，國防部也是樂觀其成。(編輯：趙蔚蘭)1070306