iPhone未來銷售看佳 超級週期可期

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）iPhone未來銷售走勢各界關注。一項報告預期，2019會計年度iPhone出貨上看2.338億支，可望年成長3%，並可迎接超級週期。
專欄作家艾莫-狄維特（Philip Elmer-DeWitt）在自己網站引述分析研究機構派傑公司（Piper Jaffray）分析師歐爾森（Michael Olson）報告預估，展望2019會計年度蘋果iPhone出貨表現，預期將有2.338億支的出貨規模，可望年成長3%。
派傑公司並預估，2019會計年度蘋果iPhone可望進入超級週期。
展望今年，派傑公司預期今年秋季晚期蘋果將推出新規格iPhone機種，並認為今年的新機種可滿足既有使用者的需求。
市場一般預期，今年下半年蘋果可能推出6.5吋和5.8吋有機發光二極體（OLED）版iPhone、以及6.1吋LCD版iPhone。其中6.1吋LCD版iPhone下半年出貨占新款iPhone比重可到50%。
本土投顧報告先前預期，今年所有新款iPhone都將具備臉部辨識功能，從出貨量來看，今年所有iPhone出貨量上看2.4億支到2.5億支，其中大約1.5億支可能具備臉部辨識功能。（編輯：郭萍英）1070306