iPhone未來銷售看佳 超級週期可期

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）iPhone未來銷售走勢各界關注。一項報告預期，2019會計年度iPhone出貨上看2.338億支，可望年成長3%，並可迎接超級週期。

專欄作家艾莫-狄維特（Philip Elmer-DeWitt）在自己網站引述分析研究機構派傑公司（Piper Jaffray）分析師歐爾森（Michael Olson）報告預估，展望2019會計年度蘋果iPhone出貨表現，預期將有2.338億支的出貨規模，可望年成長3%。

派傑公司並預估，2019會計年度蘋果iPhone可望進入超級週期。