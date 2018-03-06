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運用大數據攻行動廣告 台灣大TA Media廣告命

鉅亨網2018/03/06 12:22
鉅亨網 / NOWnews
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國際知名市調單位 eMarketer 預估，今年台灣行動廣告投資預計將達 200 億以上，台灣大 (3045-TW) 積極布局行動廣告市場，旗下「TA Media」除營運行動廣告聯播網，今年將進一步打造數據生態圈，和品牌客戶、數據夥伴、技術夥伴廣泛合作，台灣大今 (6) 日表示，透過現有 700 萬用戶的電信大數據，可分析出精準用戶，廣告命中率可有效提升至市場均值的 1.3-1.6 倍。

台灣大指出，根據 2017 年底尼爾森公司公布的「數位廣告收視率 (Digital Ad Rating)」市場均值統計，尼爾森測量的台灣數位廣告中，僅 55% 的廣告曝光是被品牌原先設定的目標看到，代表有近一半的數位行動廣告沒有投放給正確對象。

台灣大表示，旗下行動廣告品牌 TA Media 去年第 4 季調查上千位台灣大用戶廣告行為發現，過去 1 年點選過手機廣告的用戶中，有近 8 成表示對廣告感興趣，主因是廣告和自己相關。

台灣大說，近期 TA Media 透過尼爾森「數位廣告收視率」測量兩波線上遊戲及美妝數位廣告活動，發現透過電信數據推播廣告，目標命中率 (On-Target %) 可達市場均值的 1.3 倍，和其他廣告聯播網相較差距達 1.6 倍。

台灣大創新服務副總經理詹兆源表示，廣告精準度提升背後的幕後功臣為電信大數據，台灣大現有全台逾 700 萬用戶數據，深耕大數據分析，將電信業大數據資料去識別化後，應用至行動廣告市場，挖掘大數據商機。

詹兆源指出，數據取得有四大來源，包括通話輪廓分析、手機和基地台的互動分析、網路行為分析、及加值服務；TA Media 目前已協助各類型產業客戶找到精準的消費者，包括母嬰類、美妝品牌、及高單價產品等，不僅協助客戶節省廣告成本，成效平均也提升 10-15% 以上。

台灣大表示，TA Media 除營運台灣最大的行動廣告聯播網，同時和 Google 及 Facebook 合作；今年將進一步打造數據生態圈，例如，藉由下載量超過 200 萬次的發票軟體，獲得更多線下消費資訊，再進一步和台灣大的用戶行為交叉比對，串聯線上和線下的消費行為。

 

 

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