影／向市府團隊道別　侯友宜：我會努力再回來

新北市副市長侯友宜2月28日宣布辭職參選，並藉由今（6）日參加最後一次的市政會議向團隊道別；侯友宜半開玩笑的說，「謝謝市長（朱立倫）你讓我失業！」鼓勵他走向人生的另一旅程，而在向駐府記者道別時，強調「我會努力再回來！」

侯友宜表示，新北市副市長是他人生的第14個職位，前面的13個職位都是警職，副市長也是做最久的職位，共7年2個月11天，不知道為什麼可以做得最久，但他很喜歡這份工作；並半開玩笑對朱立倫說，「市長，你為什麼讓我走呢？」明天要在去找頭路（工作）。

侯友宜指出，他這輩子沒有失業過，「老婆說他現在沒頭路，要養他！」但這個失業對他而言是「開心」的失業，從痛苦的過程，轉念成開心面對信念價值的挑戰，只要有信心與價值，就能正向迎戰失業的痛苦；他相信他自己，市長讓他失業是鼓勵他走向人生的另一旅程，人只有鼓勵別人，才會成就自己！