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第一次報稅就上手 首報族3月中前可申請稅額試算服務

鉅亨網2018/03/06 12:32
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5 月報稅月將至，財政部國稅局今 (6) 日表示，今 (2018) 年首度報稅，或去年未辦理 2016 年綜合所得稅結算申報的民眾，若去年所得單純想採標準扣除額者，可於 3 月 15 日前向國稅局申請適用 2017 年稅額試算服務，經國稅局審核符合適用條件後，就可在 4 月 25 日前，收到以掛號寄發的稅額試算通知書。

根據財政部統計，去年綜所稅申報採用稅額試算有 219 萬件，占整體申報案件約 35%；國稅局表示，除了申請稅額試算外，另要申請不適用稅額試算服務、撤銷原申請不適用稅額試算服務及變更郵寄地址等，同樣於 3 月 15 日前申請截止。

國稅局表示，申請適用稅額試算服務，主要申請對象為首次報稅者，即 2016 被列報為受扶養親屬，且 2017 年滿 20 歲以上始工作的社會新鮮人，或是 2017 年未辦理 2016 年綜合所得結算申報者。

至於申請不適用稅額試算服務，申請對象為納稅義務人、配偶及受扶養親屬，而申請不適用稅額試算服務者，國稅局以後年度將不再主動寄發稅額試算通知書，無須逐年申請。

而申請撤銷原申請不適用稅額試算服務項目，申請對象為曾申請不適用稅額試算服務之納稅義務人、配偶及受扶養親屬；此外，納稅義務人也可申請變更稅額試算各項書表郵寄地址。

國稅局指出，上述相關文件申請期間已從 2 月 15 日開始，至下周四 (3 月 15 日) 截止，民眾可利用內政部核發的自然人憑證、經財政部審核通過的電子憑證或已申辦「健保卡網路服務註冊」全民健康保險 IC 卡，至財政部電子申報繳稅服務網站申請；或以書面向財政部各地區國稅局或其所屬分局、稽徵所申請。

報稅前相關申請項目。資料來源：財政部國稅局。
報稅前相關申請項目。資料來源：財政部國稅局。
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關鍵字國稅局報稅5月首報族新鮮人稅額試算headline
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