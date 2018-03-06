鋼鐵製造商CEO：關稅「絕對會」使工作機會回流美國

美國總統川普提議，將針對鋼鐵與鋁分別課 25% 以及 10% 的關稅，對此共和黨眾議員 Jackie Walorski 受訪時表示，這將導致美國製造業勞工失業。然而，鋼鐵公司執行長則持相反意見，認為此舉絕對會使工作機會回流美國本土。

Walorski 表示，印第安納州地區的休閒車、划船和拖車製造商的執行長都對關稅感到擔憂，因為他們的產品製造皆使用鋼鐵。她接受《CNBC》訪問時指出：「這些產業正在處於成長階段，我不想它們停止成長。」

Walorski 在給川普的信中表示：「來自我所屬區域製造商的早期意見，讓我感到擔心，未經深思熟慮的關稅，將會扭轉經濟復甦的情況，北印第安納州製造業工作機會回流的局面。」