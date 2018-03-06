上班族追求高薪 轉職意願創近4年次高

1111人力銀行今天公布「上班族年後轉職現況調查」，調查指出，農曆年後已有高達78.3%的受訪上班族展開轉職計畫，包括正在謀職中69.7%，以及農曆年前已轉職或近期剛轉職的8.6%；另有17.9%的上班族規畫騎驢找馬，有更好的工作就會立刻換。整體看來，受到景氣以及企業大舉徵才的激勵，上班族的轉職意願是近4年次高。

（中央社記者邱柏勝6日電）景氣好轉，拉抬上班族轉職意願。根據1111人力銀行調查，9成6受訪上班族有意跳槽，創近4年次高。其中7成8已經行動，1成8則在「騎驢找馬」，跳槽主因不外乎是追求更高薪水與發展性。

近一步分析上班族轉職原因，首要原因就是想追求更高薪資（42.9%），其次分別為現職無發展性（31.8%）、想換不同領域工作（26.7%），以及現職無成就感（26.6%）。

至於不願意轉職的原因，則包括現職企業福利不錯（47.6%）、擔心越換越差（40.5%），以及擔心新工作適應不良（35.7%）。

而上班族對於現有薪資的滿意度，有超過9成的上班族期待薪資向上調整，其中近4成（38.8%）的上班族對現職薪資感到不滿意，55.2%的上班族表示尚可接受但仍期盼調薪，只有6%的上班族對於現職薪資感到滿意。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華分析，2017年經濟數據亮眼，根據經濟部統計處發布的數字，全年度外銷訂單金額達到4928.1億美元，創下歷史新高，年增10.9%，全年的出口值也達到3174億美元，年增率13%，創下近7年最大增幅，主計處近期公布的1月失業率3.63%更創下17年來同期新低，反映出大環境景氣復甦，連帶推升就業市場表現，進而拉抬上班族轉職意願。

李大華表示，大環境好轉，提升上班族轉職信心，更勇於轉換跑道累積多元的職場經歷，除了積極打聽薪資、環境為未來的職涯做準備，建議求職者反求諸己從自身出發，在計劃轉換跑道前，一定要重新檢視自己的履歷，讓履歷可以在短短的1分鐘內，從眾多求職者中脫穎而出。而在確定轉換跑道之後，「好聚好散」是最高指導原則，無論在職場上有什麼不愉快，或是面臨瓶頸，都要好好跟老闆說分手，切記將手上的工作完成交接，不要留下爛攤子。

為了解上班族轉職意願，1111人力銀行設計「上班族年後轉職現況調查」，針對會員進行網路問卷調查，調查時間2月21日到3月5日，隨機抽樣為1092份，信心水準95%，誤差值為正負2.97個百分點。（編輯：張均懋）1070306