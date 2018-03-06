我們不說再見／敲棺送別孫女　白髮人送黑髮人禁忌

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）這幾天一則高齡奶奶持杖敲棺送別癌逝孫女的新聞惹哭上萬網友，白髮人送黑髮人一直都是大家最不願觸碰到的禁忌，但命運也不是由我們掌控的，意外、病故等突發狀況，發生了也只能接受。

新聞中奶奶持杖敲孫女的棺木即為白髮人送黑髮人的習俗之一，在傳統葬禮上，祖父母、父母替孫子女、子女服喪是有違倫常的，所以也衍生出了許多白髮人送黑髮人的特殊習俗。

由祖父母、父母為孫子女、子女服喪因為與倫理相違背又稱「反服」，反服這個詞是近代才有的詞，是為長輩替晚輩服喪所穿的衣服形態，現在的孝眷所穿的麻衣與苧（ㄓㄨˋ）衣正反皆可穿，如果往生者的父母尚在則須將喪服反穿，所以又稱「反服」。