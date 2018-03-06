我們不說再見／敲棺送別孫女　白髮人送黑髮人禁忌

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）這幾天一則高齡奶奶持杖敲棺送別癌逝孫女的新聞惹哭上萬網友，白髮人送黑髮人一直都是大家最不願觸碰到的禁忌，但命運也不是由我們掌控的，意外、病故等突發狀況，發生了也只能接受。
新聞中奶奶持杖敲孫女的棺木即為白髮人送黑髮人的習俗之一，在傳統葬禮上，祖父母、父母替孫子女、子女服喪是有違倫常的，所以也衍生出了許多白髮人送黑髮人的特殊習俗。
由祖父母、父母為孫子女、子女服喪因為與倫理相違背又稱「反服」，反服這個詞是近代才有的詞，是為長輩替晚輩服喪所穿的衣服形態，現在的孝眷所穿的麻衣與苧（ㄓㄨˋ）衣正反皆可穿，如果往生者的父母尚在則須將喪服反穿，所以又稱「反服」。
喪禮過程為避免長輩過於悲傷、勞累，通常由往生者的兄弟姊妹或子女負責主祭、張羅，盡量不讓父母參與。白髮人送黑髮人的喪禮有幾個習俗須遵守：
- 遺體不可放入家中正廳，若家中有旁廳則放旁廳，若無則放室外（或殯儀館）
- 家中春聯不用撕下來、不用遮神
- 戴孝用毛巾即可，長輩在世不可服重孝
- 喪禮不可太過隆重、張揚，低調就好
- 長輩不可上香，盡量少進靈堂
- 出殯前由父母用拐杖（或藤條）在棺木上敲三下，代表父母杖責子女未盡孝道先走一步；這也是刻意做給鬼差看的，讓閻羅王知道往生者已經受到父母的責罵了，不用再懲戒一次不孝之罪
- 出殯時父母僅能目送，不可隨行
以上幾點為比較普遍的白髮人送黑髮人的喪禮習俗，但近幾年也有父母親想好好送愛子、愛女最後一程，沒照著習俗規定做，其實習俗也是僅供參考，畢竟每個家庭的觀念、作風皆不同，什麼才是最符合自己子女所嚮往的，父母親應該心裡也有數才對。
喪葬文化一直都是一門深奧的學問，但因為大家多少有點忌諱所以不太會主動去了解，近期有一部日本的清新、小品家庭電影《跟爺爺說再見》將於2018/03/09上映，保庇NOW將藉由此片帶大家一起認識喪葬文化，希望能讓大家了解各喪葬儀式、習俗背後的意涵。
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