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政治

影音／台灣旅行法將生效　國防部樂見部長訪美

記者呂炯昌／台北報導2018/03/06 12:53
國防部發言人陳中吉說明是否爭取部長嚴德發訪美。更多相關新聞請上：http://www.nownews.com/ ─【NOWnews今日新聞】─

美國《台灣旅行法》( Taiwan Travel Act 即將生效，媒體關注國防部是否會安排新任部長嚴德發訪美。國防部發言人陳中吉今( 6 )日表示，國防部的態度當然是樂觀其成，但現在說這個可能是言之過早。

國防部新成立的智庫「國防安全研究院」將在5月掛牌，前任國防部長馮世寬卸任後擔任董事長。媒體關注國防部是否會順勢邀請美方官員到場觀禮，國防部 6 日例行記者會中，陳中吉表示，「國防安全研究院」確實規劃在5月成立，但相關籌備工作還在進行當中，所以他無法給出肯定的回應。

媒體追問，《台灣旅行法》即將生效，媒體關注國防部是否會安排部長嚴德發訪美，陳中吉回應表示，國防部的態度當然是樂觀其成，但是有關現在這時機會不會安排嚴德發去華府，可能都還言之過早，可能要等到透明、明朗後才會有進一步訊息。

至於國軍會不會爭取參加成為美國「環太平洋軍演」（RIMPAC）的成員國，陳中吉表示，國防部歷年來都是積極爭取，而且只要能促進國家安全，以及維持區域和平穩定的相關作為，國防部也是樂觀其成。

美東時間 5 日，美國會將《台灣旅行法》送交白宮，按照美國國會立法程序，最遲3月16日，鼓勵美台雙方所有層級官員互訪的這項法案就將生效，但是勢必引發中國大陸不滿。

 

關鍵字台灣旅行法國防部環太平洋馮世寬
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