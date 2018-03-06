影音／台灣旅行法將生效　國防部樂見部長訪美

美國《台灣旅行法》( Taiwan Travel Act 即將生效，媒體關注國防部是否會安排新任部長嚴德發訪美。國防部發言人陳中吉今( 6 )日表示，國防部的態度當然是樂觀其成，但現在說這個可能是言之過早。

國防部新成立的智庫「國防安全研究院」將在5月掛牌，前任國防部長馮世寬卸任後擔任董事長。媒體關注國防部是否會順勢邀請美方官員到場觀禮，國防部 6 日例行記者會中，陳中吉表示，「國防安全研究院」確實規劃在5月成立，但相關籌備工作還在進行當中，所以他無法給出肯定的回應。

媒體追問，《台灣旅行法》即將生效，媒體關注國防部是否會安排部長嚴德發訪美，陳中吉回應表示，國防部的態度當然是樂觀其成，但是有關現在這時機會不會安排嚴德發去華府，可能都還言之過早，可能要等到透明、明朗後才會有進一步訊息。