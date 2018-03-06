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中央社

打擊假新聞 美公司替媒體可信度打分數

中央社2018/03/06 12:33
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）兩名美國著名記者今天宣布將成立合資公司新聞守門人（NewsGuard），向網路使用者提供媒體「可信度評比」。

法新社報導，新聞守門人創辦人表示，他們將聘請數十名經驗老道的記者，分析美國「最多人瀏覽與分享的」7500個新聞與資訊網站。

創辦人布瑞爾（Steven Brill）與柯維玆（GordonCrovitz）在聲明中說，新聞守門人將在美國11月期中選舉前推出。布瑞爾創辦了法庭頻道（Court TV）等企業，柯維玆是前「華爾街日報」發行人。

他們說，新聞守門人將替新聞來源提供綠色、黃色與紅色「可信度評比」，綠色代表可信來源、黃色指的是需要謹慎，紅色是「故意提供假新聞的來源」。

布瑞爾與柯維玆說，新聞守門人將替他們檢視的7500個新聞來源個別貼上「營養標籤」，替每個媒體提供更詳盡的分析，解釋出版者獲得綠色、黃色與紅色評比的原因。

柯維玆說：「除了提醒民眾提防假新聞外，我們的主要目標之一是協助閱聽人，包括年輕人，讓他們知道何時該對特定網站的新聞持保留態度。」

新聞守門人表示，將允許社群媒體與搜尋引擎等新聞匯集網站使用可信度評比，讓他們加到動態消息中。（譯者：張曉雯/核稿：鄭詩韻）1070306

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