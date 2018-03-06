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中央社

男子解尿有屁聲 竟罹大腸癌

中央社2018/03/06 12:34
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者趙麗妍台中6日電）45歲林姓男子出現頻尿、血尿，解尿時還有放屁的聲音，求診一度被當作泌尿道感染治療，後來病情惡化出現血便，甚至還尿出糞便，就醫確診為大腸癌二期。

台中慈濟醫院今天發布新聞稿指出，林姓男子從事勞力工作，他說每天都抽菸一包半、喝米酒一瓶，一週有2天要吃炸雞塊，晚上9時吃宵夜，去年9月因解尿疼痛、頻尿與血尿就醫。

起初病患被當成泌尿道感染治療，但服藥一個月後，症狀持續惡化還出現血便，甚至尿出糞便，解尿時還會有放屁聲，於是轉診台中慈濟醫院。

泌尿科醫師陳至正根據患者所述症狀，判斷是典型泌尿道與腸胃道相通，檢查確認泌尿道感染來自膀胱跟腸道間的（病去丙加婁）管，而（病去丙加婁）管來自乙狀結腸腫瘤侵犯到膀胱造成通道，腫瘤已達5公分。

大腸直腸科醫師方佳偉指出，國外統計，導致泌尿道與腸道出現（病去丙加婁）管的原因，50%是慢性發炎的憩室膿水找出路，從一開始的憩室變成膀胱跟大腸的通道。20%至30%是惡性腫瘤，惡性腫瘤長在大腸，吃穿大腸腸壁，直接貫穿膀胱壁形成通道。

泌尿道與腸道出現（病去丙加婁）管，罹癌病人在膀胱排尿時會有排出氣聲，甚至有糞便從膀胱尿道排出。醫師認為，林姓男子還很年輕，罹患大腸癌還有（病去丙加婁）管並不多見。術後病理報告是二期，好在淋巴未轉移，建議口服化療藥物2年並持續追蹤。

方佳偉表示，大腸癌病因不是先天基因遺傳，就是後天抽菸、喝酒、熬夜，生活作息不正常，患者決心未來遵從醫囑，不碰菸酒、生活作息正常，飲食清淡，並定期回診追蹤。（編輯：管中維）1070306

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