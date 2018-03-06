NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈初選登記　周錫瑋：要讓新北贏台北韓星拿病情威脅　報應患阿茲海默症500M光纖上網換凱擘大寬頻只要$799
中央社

美課鋼鋁重稅似轉圜 鋼鐵股反彈中鴻止跌

中央社2018/03/06 12:38
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者韋樞台北6日電）美國總統川普打算課徵進口鋼鐵和鋁重稅，不過近日情況似有轉圜，美股大漲收盤，帶動台股盤中大漲百餘點，鋼鐵股反彈，原本可能受傷頗重的中鴻順勢止跌走揚。

美股3大指數同步上揚，投資人似乎相信，川普總統近來有關發動貿易戰爭的威脅只是談判策略。帶動道瓊指數勁揚336.70點或1.37%，以24874.76點作收。

加拿大和墨西哥今天拒絕美國總統川普的建議，即簽署新而「公平」的北美自由貿易協定以免除鋼鐵和鋁材出口至美國的關稅，使最新一輪貿易協定更新談判可能在緊張中結束。

對於美國打算對鋼鋁等進口產品課徵高關稅，中華經濟研究院第一研究所長劉孟俊日前受訪時說，鋼鋁非美國主要進口商品，對改善貿易逆差幫助不大，此舉可能是為了尋求對外貿易談判籌碼。

對於課徵進口鋼鐵和鋁重稅可能是手段而非目的，事情似有轉圜，台股跟隨美股大漲而反彈，鋼鐵股開高後漲幅略收斂，中鋼開高走平，維持平盤新台幣23.6元之上狹幅游走，成交量6000餘張；中鋼集團子公司中鴻為類股中反彈幅度最大，今天止跌後量價齊揚，開高走高，盤中最高12.55元，漲幅2.87%，成交上萬張，為類股中成交量最大個股。

中鴻表示，中鴻2017年外銷美國冷軋鋼約2萬公噸，鋼管約11萬公噸；兩者合計占中鴻整體外銷比例不到15%，但是鋼管幾乎全部外銷加拿大和美國。

盛餘大致守在平盤27.15元位置，成交量不及百張。(編輯：陳永昌)1070306

台南蜜棗首銷日 東京食品展亮晶片電阻再吹漲價風 族群強勢表

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan