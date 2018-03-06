美課鋼鋁重稅似轉圜 鋼鐵股反彈中鴻止跌

（中央社記者韋樞台北6日電）美國總統川普打算課徵進口鋼鐵和鋁重稅，不過近日情況似有轉圜，美股大漲收盤，帶動台股盤中大漲百餘點，鋼鐵股反彈，原本可能受傷頗重的中鴻順勢止跌走揚。

美股3大指數同步上揚，投資人似乎相信，川普總統近來有關發動貿易戰爭的威脅只是談判策略。帶動道瓊指數勁揚336.70點或1.37%，以24874.76點作收。

加拿大和墨西哥今天拒絕美國總統川普的建議，即簽署新而「公平」的北美自由貿易協定以免除鋼鐵和鋁材出口至美國的關稅，使最新一輪貿易協定更新談判可能在緊張中結束。