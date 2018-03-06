美課鋼鋁重稅似轉圜 鋼鐵股反彈中鴻止跌

（中央社記者韋樞台北6日電）美國總統川普打算課徵進口鋼鐵和鋁重稅，不過近日情況似有轉圜，美股大漲收盤，帶動台股盤中大漲百餘點，鋼鐵股反彈，原本可能受傷頗重的中鴻順勢止跌走揚。
美股3大指數同步上揚，投資人似乎相信，川普總統近來有關發動貿易戰爭的威脅只是談判策略。帶動道瓊指數勁揚336.70點或1.37%，以24874.76點作收。
加拿大和墨西哥今天拒絕美國總統川普的建議，即簽署新而「公平」的北美自由貿易協定以免除鋼鐵和鋁材出口至美國的關稅，使最新一輪貿易協定更新談判可能在緊張中結束。
對於美國打算對鋼鋁等進口產品課徵高關稅，中華經濟研究院第一研究所長劉孟俊日前受訪時說，鋼鋁非美國主要進口商品，對改善貿易逆差幫助不大，此舉可能是為了尋求對外貿易談判籌碼。
對於課徵進口鋼鐵和鋁重稅可能是手段而非目的，事情似有轉圜，台股跟隨美股大漲而反彈，鋼鐵股開高後漲幅略收斂，中鋼開高走平，維持平盤新台幣23.6元之上狹幅游走，成交量6000餘張；中鋼集團子公司中鴻為類股中反彈幅度最大，今天止跌後量價齊揚，開高走高，盤中最高12.55元，漲幅2.87%，成交上萬張，為類股中成交量最大個股。
中鴻表示，中鴻2017年外銷美國冷軋鋼約2萬公噸，鋼管約11萬公噸；兩者合計占中鴻整體外銷比例不到15%，但是鋼管幾乎全部外銷加拿大和美國。
盛餘大致守在平盤27.15元位置，成交量不及百張。(編輯：陳永昌)1070306