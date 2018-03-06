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中央社

慈湖陵寢潑漆案 賴清德：社會不能接受

中央社2018/03/06 12:45
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者王承中台北6日電）行政院長賴清德今天針對故總統蔣中正棺柩遭潑漆表示，不管是銅像破壞、陵寢潑漆，社會都不能夠接受，他也不贊成，希望以後不要再發生。

桃園慈湖陵寢在2月28日發生獨派團體以紅漆潑灑故總統蔣中正棺柩事件。國防部後備指揮部日前指出，將配合警方調查，依法提出毀損罪告訴。以後遇重要或特別節日，將加強警力、人力的安全維護巡管措施。

國民黨籍立委柯志恩上午在立法院總質詢時，質疑賴清德在面對慈湖潑漆與八田與一銅像遭破壞的態度不一。

柯志恩說，賴清德擔任台南市長時，面對八田與一銅像遭人破壞，不僅第一時間成立專案小組，將嫌犯緝捕到案，甚至還非常有溫度的寫信給八田與一的後人，處理非常好，但遇到慈湖潑漆，第一時間卻未表現出相同態度。

賴清德說，政府面對兩件事情的處理態度都一樣，包括成立專案小組，也都限期破案，警方也依法辦理，符合社會要求，沒有問題。

他說，不管是銅像破壞、陵寢潑漆，都為社會不能夠接受，他也不贊成，希望以後不要再發生。

賴清德表示，當行政院長與市長有所不同，面對這樣的問題，他當時擔任台南市長就一肩扛起，不會要求總統、行政院長表示意見，而他也看到桃園市長鄭文燦在事發後也是一肩扛起。（編輯：張均懋）1070306

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