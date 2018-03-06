慈湖陵寢潑漆案 賴清德：社會不能接受

（中央社記者王承中台北6日電）行政院長賴清德今天針對故總統蔣中正棺柩遭潑漆表示，不管是銅像破壞、陵寢潑漆，社會都不能夠接受，他也不贊成，希望以後不要再發生。

桃園慈湖陵寢在2月28日發生獨派團體以紅漆潑灑故總統蔣中正棺柩事件。國防部後備指揮部日前指出，將配合警方調查，依法提出毀損罪告訴。以後遇重要或特別節日，將加強警力、人力的安全維護巡管措施。

國民黨籍立委柯志恩上午在立法院總質詢時，質疑賴清德在面對慈湖潑漆與八田與一銅像遭破壞的態度不一。

柯志恩說，賴清德擔任台南市長時，面對八田與一銅像遭人破壞，不僅第一時間成立專案小組，將嫌犯緝捕到案，甚至還非常有溫度的寫信給八田與一的後人，處理非常好，但遇到慈湖潑漆，第一時間卻未表現出相同態度。