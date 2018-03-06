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中央社

中國經濟成長目標6.5% 官員：經努力可實現

中央社2018/03/06 12:46
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱國強北京6日電）中國國家發展和改革委員會主任何立峰今天說，中國今年度經濟成長目標訂為6.5%左右，「符合預期、也符合需求，客觀上經過努力也是可以實現的」。

中國第13屆全國人民代表大會第一次會議上午舉行首場部委記者會，邀何立峰及發改委官員出席。何立峰在回答媒體提問時，作上述表示。

何立峰說，當前中國經濟已經深度融入世界經濟，世界經濟客觀上也在深度融入中國正在迅速發展的消費市場。在這種情況下，「政府工作報告」提出今年中國經濟成長預期目標為6.5%左右，「符合預期，也符合需求，客觀上經過努力也是可以實現的」。

他表示，儘管目前中國經濟發展過程當中，還面臨許多困難問題、矛盾，中國國務院總理李克強在「政府工作報告」中指出了客觀存在的7大問題矛盾，再經具體估算，問題約有20多條。

何立峰說，這些問題今年都要認真研究，按照問題導向一個一個加以解決，推動經濟持續健康發展。他對中國今年達到6.5%左右的經濟成長目標「充滿信心」。

對中國今年的外貿展望，他表示，只要世界經濟能走出2008年國際金融危機的陰影，保持平穩成長，中國外貿進出口「應該還是可以保持穩定的增長」，對中國經濟成長的貢獻率，仍會保持8%到9%左右。（編輯：馮昭）1070306

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