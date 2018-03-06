中國經濟成長目標6.5% 官員：經努力可實現

（中央社記者邱國強北京6日電）中國國家發展和改革委員會主任何立峰今天說，中國今年度經濟成長目標訂為6.5%左右，「符合預期、也符合需求，客觀上經過努力也是可以實現的」。

中國第13屆全國人民代表大會第一次會議上午舉行首場部委記者會，邀何立峰及發改委官員出席。何立峰在回答媒體提問時，作上述表示。

何立峰說，當前中國經濟已經深度融入世界經濟，世界經濟客觀上也在深度融入中國正在迅速發展的消費市場。在這種情況下，「政府工作報告」提出今年中國經濟成長預期目標為6.5%左右，「符合預期，也符合需求，客觀上經過努力也是可以實現的」。