陸運載火箭低價搶市 快舟十一號年內首飛

（中央社台北6日電）中國大陸研製的固體燃料運載火箭「快舟十一號」將在今年首飛，準備以快速發射、低廉價格搶攻每年有數十億美元的商業太空發射市場。
新華社報導，中國航天科工集團所屬湖北航天技術研究院總體設計所科技委主任胡勝雲5日指出，快舟十一號的起飛重量為78公噸，近地軌道最大運載能力達1.5噸；700公里太陽同步軌道運載能力1噸，主要承擔400-1500公里近地和太陽同步軌道小衛星、微小衛星單星及多星組網發射任務。
他表示，快舟系列火箭是中國推進軍民融合、發展商業航天的代表作，普通火箭需要一年以上才能研製出來，發射準備週期至少需要一個月，但快舟系列可在半年內提供定制化服務，並在一週就能完成發射，大大縮短微小衛星組網準備週期。
中國航天科工集團第四研究院副院長、航天科工火箭技術有限公司董事長張鏑此前指出，快舟十一號的發射準備工作已全部完成，計劃2018年上半年進行首飛，將採用「一箭六星」方式發射，也就是一發火箭一次發射可滿足不同軌道用戶的需求。
張鏑指出，快舟系列的發射成本已經降至一公斤5000美元（約新台幣14.6萬元），遠低於國際同類商業發射的價格。國際商業發射中，小型運載火箭發射報價一般為每公斤2.5萬至4萬美元。
陸媒21世紀經濟報導，根據美國衛星產業協會（SIA）發布的最新行業報告估計，目前全球太空市場產值約為3500億美元；摩根士丹利（Morgan Stanley）預估，40年後將會突破上兆元。
報告指出，2016年，全球商業發射市場規模為55億美元，美國收入22億美元，市場佔比達到40%。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1070306