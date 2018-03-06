陸運載火箭低價搶市 快舟十一號年內首飛

（中央社台北6日電）中國大陸研製的固體燃料運載火箭「快舟十一號」將在今年首飛，準備以快速發射、低廉價格搶攻每年有數十億美元的商業太空發射市場。

新華社報導，中國航天科工集團所屬湖北航天技術研究院總體設計所科技委主任胡勝雲5日指出，快舟十一號的起飛重量為78公噸，近地軌道最大運載能力達1.5噸；700公里太陽同步軌道運載能力1噸，主要承擔400-1500公里近地和太陽同步軌道小衛星、微小衛星單星及多星組網發射任務。

他表示，快舟系列火箭是中國推進軍民融合、發展商業航天的代表作，普通火箭需要一年以上才能研製出來，發射準備週期至少需要一個月，但快舟系列可在半年內提供定制化服務，並在一週就能完成發射，大大縮短微小衛星組網準備週期。