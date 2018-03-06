下腹腫以為子宮肌瘤　就醫才知大腸癌

（中央社記者蘇木春台中6日電）郭姓女子半年前出現下腹腫脹及下肢水腫，體重爆瘦只剩38公斤，以為是子宮肌瘤變大，就醫才發現是大腸癌合併腹內器官多處侵犯，目前正化療治療中，嚇得她直說「不敢再輕忽」。

亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科主任江驊哲今天受訪表示，郭姓患者去年中出現下腹痛與水腫情形，體重從51公斤爆瘦到38公斤，周遭親友都認為她生病，但患者毫無病識感，逼她赴醫檢查。

患者曾患有良性子宮肌瘤，她起初以為腹部腫脹是因肌瘤長大，但水腫狀況遲遲不見好轉，到腎臟科檢查後，懷疑病因不尋常，再赴肝膽胃腸科透過電腦斷層和大腸鏡檢查，才確診為大腸癌合併腹內器官多處侵犯。