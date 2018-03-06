下腹腫以為子宮肌瘤　就醫才知大腸癌

（中央社記者蘇木春台中6日電）郭姓女子半年前出現下腹腫脹及下肢水腫，體重爆瘦只剩38公斤，以為是子宮肌瘤變大，就醫才發現是大腸癌合併腹內器官多處侵犯，目前正化療治療中，嚇得她直說「不敢再輕忽」。
亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科主任江驊哲今天受訪表示，郭姓患者去年中出現下腹痛與水腫情形，體重從51公斤爆瘦到38公斤，周遭親友都認為她生病，但患者毫無病識感，逼她赴醫檢查。
患者曾患有良性子宮肌瘤，她起初以為腹部腫脹是因肌瘤長大，但水腫狀況遲遲不見好轉，到腎臟科檢查後，懷疑病因不尋常，再赴肝膽胃腸科透過電腦斷層和大腸鏡檢查，才確診為大腸癌合併腹內器官多處侵犯。
江驊哲說，患者腫瘤約15公分大，所幸僅侵犯到鄰近器官，尚未轉移至淋巴結，確診為大腸癌第2C期，患者不解平常飲食多以蔬菜水果為主卻仍罹癌，家人得知後紛紛赴院做大腸鏡檢查，結果顯示並沒有家族病史。
江驊哲提醒，大腸癌好發年紀為50歲以上，尤以老年人居多，隨著飲食、生活環境的改變，近年來不乏未滿40歲就罹患大腸癌的案例，通常當檢查發現腸壁產生瘜肉時，就會建議先予以切除，並定期追蹤，才能降低罹癌風險。
他建議，腸癌病人在治療期間應攝取高蛋白、高熱量食物，至於高纖食物則需適量食用，治療結束後飲食雖與常人無異，但仍需注意每天攝取25至35克膳食纖維，並選擇不同種類和顏色的當季新鮮蔬菜，就有機會避免腸癌復發。（編輯：管中維）1070306