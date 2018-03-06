昔日天之驕子 義民主黨黨魁倫齊失勢

（中央社羅馬5日綜合外電報導）義大利前總理倫齊（Matteo Renzi）曾是義大利政壇天之驕子，但執政的中間偏左民主黨（Democratic Party）昨天在國會選舉遭受重大挫敗後，今天他宣布辭去黨魁。

法新社報導，2014年倫齊登上總理寶座，39歲的他成為義大利有史以來最年輕總理，甚至被盛讚是改革家，但如今風光不再，辭去黨魁就是他命運發生戲劇性轉折的證明。

由倫齊的民主黨率領的中間偏左聯合政府在國會選舉中僅獲得22%選票，低於右翼聯盟的37%，以及民粹派五星運動的32%。