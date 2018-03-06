昔日天之驕子 義民主黨黨魁倫齊失勢

（中央社羅馬5日綜合外電報導）義大利前總理倫齊（Matteo Renzi）曾是義大利政壇天之驕子，但執政的中間偏左民主黨（Democratic Party）昨天在國會選舉遭受重大挫敗後，今天他宣布辭去黨魁。
法新社報導，2014年倫齊登上總理寶座，39歲的他成為義大利有史以來最年輕總理，甚至被盛讚是改革家，但如今風光不再，辭去黨魁就是他命運發生戲劇性轉折的證明。
由倫齊的民主黨率領的中間偏左聯合政府在國會選舉中僅獲得22%選票，低於右翼聯盟的37%，以及民粹派五星運動的32%。
民主黨的敗選，不僅對2013年開始掌權的義大利中間偏左政府是一大打擊，也等同讓他們失去對未來政府的發言權。
民主黨2014年在歐洲議會選舉狂掃40%選票，如今選舉結果慘不忍睹讓倫齊顏面盡失。倫齊除了宣布辭去黨魁外，也表示將回到家鄉佛羅倫斯擔任參議員這個新角色。
倫齊遭控傲慢自大、採用威權式領導，許下改革義大利的雄心勃勃承諾，卻從來未能兌現。
他設法要兌現改革勞動市場和經濟適度成長的承諾，同時也主導首度賦予同性婚姻合法地位的計畫。
但經濟復甦力道沒有強到足以產生任何實際的政治回報。2016年12月的修憲公投遭否決後，倫齊在國內不得人心，終至在今天黯然辭去總理。（譯者：陳昱婷/核稿：鄭詩韻）1070306