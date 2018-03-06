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中央社

遊艇趴抽菸起口角 引發一夜3起衝突

中央社2018/03/06 12:54
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北6日電）楊姓兄弟檔昨晚在台北大稻埕舉辦品酒會遊艇趴，但中途卻因抽菸問題造成雙方口角，遊艇靠岸後又演變成互毆事件，警方獲報出動快打部隊，一整夜連3波衝突都依法送辦。

台北市警察局大同分局昨天深夜11時5分接獲110通報，指說在大稻埕碼頭有打架事件，立即啟動快打部隊到場壓制，並將現場5名涉案男子進行隔離後，隨即帶回延平派出所偵辦。

經警方調查了解，事發主因為22歲及21歲楊姓兄弟在台北大稻埕舉辦品酒會遊艇趴，共計有32人參加，期間20歲黃男和楊弟為了能否在船上抽煙而起口角爭執，直到遊艇上岸後，黃男還想攻擊楊弟，前往查看的32歲姬姓男子進而和黃男互毆受傷。

滋事雙方到所偵詢時，都未提出傷害告訴，警方則依社會秩序維護法移送法辦。

但其中一方的友人聞訊後趕來派出所附近等候，未料詢後離開時，約於今天凌晨1時許又在派出所附近的超商外引發第二波打架衝突，警方獲報到場發現共有4車11人涉案，現場也起獲開山刀兩把、球棒1支及彈簧刀1把等證物。

受傷的22歲王男和23歲劉男則對同樣24歲的林男和謝男提出傷害告訴，全案移送士林地檢署偵辦。

未料一波未平一波又起，今天凌晨2時許警方又接獲110通報，指出在大同區太原路和長安西路口有車輛被砸，警方趕往處理發現現場留有信號彈殘骸，初步了解為第二起滋事事件所延伸的另一起衝突，已擴大調閱周邊監視器，追查涉案犯嫌。（編輯：李亨山）1070306

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