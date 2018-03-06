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軍武》美軍二戰航艦沉沒76年　微軟創辦人尋獲殘骸

記者呂炯昌／綜合報導2018/03/06 13:39
▲美軍航空母艦「列星頓號」（USS Lexington）在二次大戰中遭到擊沉。（圖／維基百科)
▲美軍航空母艦「列星頓號」（USS Lexington）在二次大戰中遭到擊沉。（圖／維基百科)

美軍航空母艦「列星頓號」（USS Lexington）在二次大戰中遭到擊沉，在海底靜臥 76 年後，微軟共同創辦人保羅艾倫帶領的一支搜尋隊 5 日宣布，他們尋獲「列星頓號」殘骸。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，搜尋船 4 日在澳洲東部外海超過 800 公里處、深約 3000 公尺的海床上發現「列星頓號」殘骸。

「列星頓號」（USS Lexington CV-2）為美國海軍史上第二艘航艦，也是列星頓級(Lexington class )航艦的第一艘艦。事實上，1921 年開工建造的「列星頓號」原本是戰鬥巡洋艦，但是受到 1922 年簽訂的《華盛頓海軍條約》影響，限制各國海軍戰艦數量與火砲口徑，美國只好將「列星頓號」改裝為航艦。

1941 年 12 月 7 日，日軍偷襲珍珠港，「列星頓號」與「薩拉托加號」（USS Saratoga CV-3）因不在港內而逃過一劫。隔年5月4至8日，「列星頓號」、「約克鎮號」（英語：USS Yorktown，CV-5）航空母艦與日軍航艦在菲律賓珊瑚海爆發海戰，這是人類史上第一次航空母艦對戰。日軍輕型航空母艦「翔鳳號」遭擊沉、重型航空母艦「翔鶴號」受重創。

在珊瑚海海戰中，「列星頓號」因受損嚴重，美軍在經慎重考慮後，決定在戰爭尾聲時由另一艘美軍戰艦協助自沉。在美軍宣布「列星頓號」沉沒後，當年建造「列星頓號」的船廠主動聯絡美軍，要求廠內一艘建造中的艾塞克斯級（Essex-class)航空母艦更名為「列星頓號」，以作紀念。1942 年 9 月 23 日，「列星頓號」航空母艦 ( CV-16 )下水，一直服役到 1991 年才除役。

 

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