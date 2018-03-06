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民進黨台南市長初選民調　7日晚間舉行

記者黃文博／台南報導2018/03/06 13:12
▲黃偉哲今天發表要在台南建一個觀光「錦市場」政策。 （圖／記者黃文博攝，2018.03.06
▲黃偉哲今天發表要在台南建一個觀光「錦市場」政策。 （圖／記者黃文博攝，2018.03.06

民進黨台南市長初選確定7日晚間舉行，參選人黃偉哲把握最後會，繼車隊三路大會師後，今（6）日再接再厲，從早到晚，以徒步方式拜訪早市、黃昏市場與夜市，透過腳踏實地的方式，爭取市民認同；即便是在選戰最關鍵最激烈的時刻，黃偉哲仍在構思相關政策，強調要要在台南打造一個深具觀光潛力的「錦市場」。

黃偉哲表示，現在已經確定台南市長民調的時黃偉哲今早八點半拜訪永康中華路兵仔市市場，其中的意義，就如同阿兵哥對於國家的付出，努力不懈；下午到利南黃昏市場拜票，象徵黃偉哲所提出的政策，皆是有利於大台南的發展，以及市民的幸福；晚上則至成功夜市拜訪，希望這次的黨內初選能夠邁向成功，贏得初選代表民進黨競選台南市長。

在競選過程，拜訪傳統市場無數次的黃偉哲，不經有感而發的提出政見表示，在日本京都的錦市場是國際著名的觀光市場，而大台南的傳統市場文化內容相當豐富的良好條件之下，要在台南打造一個「錦市場」，絕對不是困難的事。

黃偉哲說，台南的幾處知名的市場如鴨母寮、永樂市場等平時一般市民交流活絡，市賈販商也絡驛不絕，深具台南特色，可以把市場推廣為觀光旅遊的計劃，深化旅遊行程，更能把台南生活日常成為觀光客深度旅遊的景點，強化台南觀光的留客率，並帶來更廣、更深度的旅遊型態，結合台南的傳統，與來自年輕人、國際的創新，黃偉哲希望在台南的傳統市場中打造成聞名國際台南錦市場。

黃偉哲競選團隊總策畫暨發言人郭國文表示，黃偉哲從早市出發，再由夜市收兵，可以看到在這最後的關鍵時刻，黃偉哲仍提出對台南的政策與願景；黨團發言人邱莉莉說，中西區是舊城區，傳統市場的串結非常多，結合傳統以及創新，相信黃偉哲能夠發展未來台南的「錦市場」，更感謝上天有多一天的時間，讓更多的市民了解更完整的黃偉哲。

今天陪同黃偉哲到市場掃街的除兩位發言人外，還有台南市議員林宜瑾、陳金鐘、市議員參選人陳宗明、李信輝、沈震東等人。

關鍵字台南市長初選黃偉哲錦市場兵仔市
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