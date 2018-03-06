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中央社

投顧：市場擔憂暫歇 資金流入風險性資產

中央社2018/03/06 13:05
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北6日電）富蘭克林投顧表示，市場擔憂暫歇，資金流向風險性資產，依新興市場投資組合基金研究機構（EPFR）統計，2月22至28日整體股票型基金淨流入177億美元。

富蘭克林投顧發布新聞稿指出，上述期間資金淨流入整體股票基金，美國股票型基金也轉為淨流入84.6億美元，新興市場股票型基金資金淨流入41.07億美元，日本股票型基金獲2.72億美元淨流入，歐洲股票型基金獲14.73億美元淨流入。

富蘭克林投顧分析，美國升息預期，及美國總統川普計劃對進口鋼鋁徵收高關稅，一度拖累全球股市下跌，預期短線將持續震盪整理，若聯準會未出現更為鷹派的言論，有助市場情緒回穩。

觀察貿易爭議，富蘭克林認為，後續應留意爭議是否進一步升級，或引發短線風險趨避心態，但美國實施貿易保護主義所需付出的代價不低，基本情境是全面爆發貿易戰爭的風險偏低，預估股市下檔風險可控，而新興市場基本面持續改善，仍為回檔布局時的建議首選。

富蘭克林投顧引述富蘭克林坦伯頓金磚四國基金經理人伽坦‧賽加爾（Chetan Sehgal）看法表示，今年面臨美國聯準會升息與縮表、歐洲央行縮減量化寬鬆政策（QE），市場波動性勢必上升。

賽加爾認為，許多新興國家採取更正統的政策以穩定財政，且新興國家公共債務占國內生產毛額（GDP）比重維持偏低水準、企業債務占股權比重下滑，無論是政府或企業體質均明顯改善，新興國家對抗外部環境變動的能力提升；新興市場今年企業獲利成長率預估可達13%，將是連續第3年獲利成長，本益比可望擴張，有助新興股市延續漲勢。（編輯：張均懋）1070306

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