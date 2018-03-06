分析師：美國優先等同美元最後 美元還將跌5-10%

美國提議出於「國家安全」的考慮，對進口鋼材和鋁材徵收 25% 和 10% 的關稅，將在本周公佈官方大網，總統川普也表示會在本周簽署。

受關稅影響的國家已經暗示會採取報復措施，歐盟建議對美國的摩托車、服裝和威士卡等商品徵收進口關稅。川普立即回擊，威脅要對歐洲汽車進口增收重稅。

美國徵收的關稅預計將為美元帶來積極影響，因為這將減少對外國鋼鐵和鋁進口的需求，從而也減少了購買這些鋼材的總銷售額。這也解釋了在美元走軟之際為何美元兌加元會異常攀升，因美國的大多數鋼鐵進口來自加拿大，美國市場占加拿大鋼鐵出口的 80%。

美元兌加元走勢

FX168 財經網報導，德國商業銀行分析師 Esther Reichelt 表示，美國的進口關稅主要是強化美元，因為作為大型經濟體的代表，美國能夠通過需求結構的變化影響全球價格。

因此，美元疲軟並不必然與美國政府的決定直接相關，而是擔心對美國出口的報復行為，以及世界其他國家對美國出口產品徵收關稅。

Reichelt 說，只有歐盟宣佈實施反制措施，才給外匯市場帶來一些波動，並導致美元貶值。但情況可能變得更糟，一場全面性的貿易戰可能爆發，雙方採取更積極的措施，而且產品的數量也在不斷擴大。

德銀分析師 Ulrich Leuchtmann 亦警告，情況可能會持續升級，最終大西洋兩岸都遭遇衰退。

美元指數走勢

蘭國際集團 (ING) 分析師 Viraj Patel 認為，貿易戰爭可能對美元不利，任何向全球貿易戰爭的轉變將使得他們對全球經濟狀態的中心假設由積極通膨轉向消極停滯性通貨膨脹 (Stagflation)。這種情況下，成本推動的通膨和全球經濟增長放緩將成為全球經濟的背景。

Patel 說，對於外匯市場來說，「美國優先」政策就相當於「美元最後」。美元消化美國更大的貿易政策以及在 11 月的中期選舉前美國日益增加的政策不確定性溢價，預計 2018 年貿易加權美元指數將再下降 5-10%。