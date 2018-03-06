遠航4架26年機 交通部討論是否放飛

這項法規修正由交通部民用航空局提出，根據預告的修改法規說明，主要是考量國籍民用航空運輸業者使用的高齡飛機面臨諸多問題，例如：飛機器材採購不易、維護成本驟增及因機械故障導致異常事件發生的機率增加等狀況。

交通部去年11月29日預告修正「民用航空運輸業管理規則」，增訂108年1月1日以後，民用航空運輸業所使用的客機，機齡不得超過26年的規定。

（中央社記者汪淑芬台北6日電）交通部去年預告修法，2019年起，民航客機機齡不得超過26年，遠航將有4架飛機明年需強制淘汰，遠航盼給緩衝期，法規仍未生效，遠航4架高齡機明年是否能放飛，交通部將討論。

這項法規的預告期為一個月，國籍航空業者中唯一面臨高齡機條款的遠東航空提出反對意見，並盼政府給予緩衝期，法規至今仍未完成法制作業，未能生效。

根據民航局公布的國籍航空器機齡，遠航現有8架MD型飛機，機齡全部超過20年；其中，有2架已超過26年，明年2月1日、3月1日分別各有一架會達26年，如果依照原先公告修正的法規，這4架飛機明年都無法再飛行。

遠航認為，機齡與飛安沒有絕對關係，且遠航正進行新機引進計畫，去年已引進兩架ATR，今年可望再引進兩架，預計2019年起，每年汰換兩架MD飛機，2023年全部汰換完，建議民航局給遠航3年緩衝時間淘汰高齡機。

民航局副局長方志文今天受訪說，民航局根據遠航的意見，除了原先方案外，也做了一些法規調整建議，不過，究竟是採原方案還是調整方案，近日內將報交通部，由交通部決定。

交通部航政司空運科長施惠真表示，高齡機淘汰是否能寬限，要看民航局提出的說明是否有說服力，會等民航局提報後開會討論。（編輯：施燕飛/梁君棣）1070306