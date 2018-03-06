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勞動部：若要調高產假日數 要慎重考量

中央社2018/03/06 13:02
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者劉冠廷台北6日電）中國國民黨立委盧秀燕將推動修法提高現行產假至12週；勞動部今天表示，台灣現行規定沒有遜於其他國家；若要提高產假日數，需考量到雇主人力調配及財源等問題要慎重考量。

三八婦女節將至，盧秀燕上午偕同國民黨立委蔣萬安、國民黨台北市議員擬參選人鍾沛君、徐巧芯、耿葳等人召開記者會，共同呼籲政府儘速推動延長產假。

盧秀燕說，勞動基準法所規定的產假僅有8週，在許多先進國家中是排在後段班，這對人權、婦女的照顧是背道而馳的，政府應重視；國際勞工組織建議女性勞工產假至少要14週，在185個會員國中，有98國提供至少14週的有薪產假。

蔣萬安表示，包括女性擔心因生產失去工作，以及雇主要因員工請產假全額支薪的負擔等問題，政府都該出面幫忙解決，並將預算編列在真正解決少子女化的問題上；他認為，如何塑造友善職場的環境，才是解決少子女化，及幫助年輕媽媽們解決問題最好的方式。

受邀出席記者會的勞動部專門委員王雅芬表示，台灣產假的週數與各國的規定不一、內涵也不一，台灣是採各種不同的目的有不同的假、是分立的，如產前的休息就有安胎休養假可以請，還有別的國家沒有的產檢假，因此所有的假別加總起來，符合國際勞工組織公約的精神，也沒有遜於其他國家。

王雅芬說，若要提高產假日數，要考量到雇主在人力調配的問題，以及財源等問題，必須要慎重考量。（編輯：溫貴香）1070306

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