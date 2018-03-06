一地考證三縣市展演　街頭藝人徵選12日受理報名

雲林縣政府6日於親民大廳舉辦公告記者會宣傳活動，特別邀請多位來自全國頂尖街頭藝人站台分享，由臺灣十大街頭藝人、同時也是出生於雲林縣莿桐鄉的林威宇美聲開場，更由擔綱臺灣燈會主舞台演出、獲太陽馬戲團青睞的虎劇團精采雜耍花式表演，現場還有盆栽偶達人陳威光、通過第3屆街頭藝人徵選的縣長李進勇與優質街頭藝人雙廖樂團共演帶來多元演出，強調以多樣藝術風貌呈現，共同為雲嘉嘉跨域認證及徵選活動揭開序幕。

雲林縣、嘉義縣及嘉義市政府透過雲嘉嘉聯合治理平台，推動街頭藝人一證在手，即可於3縣市公共空間申請展演，為全國首創跨縣市合作認證之先河；雲林縣第五屆街頭藝人徵選也將於107年3月12日起至5月4日受理報名，於5月26、27日在農博生態園區展開徵選活動，計有表演藝術、視覺藝術、創意工藝三類別，歡迎有興趣民眾申請報名，藝起從街頭走向國際，成為演藝明日之星。



▲街頭藝人林威宇演唱優美的改編樂曲。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2018.03.06）

李進勇表示，雲林縣人文薈萃，長久致力於推動街頭藝人文化，積極規畫縣境街頭藝人展演空間、雲端管理系統及街藝推行模範縣市，自99年開始舉辦街頭藝人徵選活動，至今已徵選出750組別，獲選雲林縣街頭藝人證者，除來自各類藝術工作者外，也含蓋許多身心障礙人士、社會邊緣人及受刑人等，希望藉由「藝動心靈」之方式，讓用心的街頭藝人獲得社會大眾支持。目前雲林縣內共有35處展演空間，只要取得雲林街頭藝人證，即可向場地管理單位申請展演，也希望藉由街頭藝人的演出，宣揚雲林豐富的文化內涵，讓雲林到處都是樂音及藝術的美好。



▲縣長李進勇與雙廖樂團精采共演。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2018.03.06）



李進勇指出，5月26、27日於農博生態園區徵選大會將開放民眾入場參觀，評分標準以技巧性、互動性、街頭展演適宜性、展演設備及其他創意計四項標準審查，通過徵選者將取得縣府核發「雲林縣街頭藝人證」；取得證照者，除縣內35處展演空間，亦可在嘉義市及嘉義縣共3縣申請演出，嘉惠3縣市縣民及街頭藝術家，促進創意激盪、更多的技藝交流，讓達人們從街頭走出臺灣品牌、站上國際舞臺。

除徵選大會外，縣府更與法務部矯正署雲林第一、第二監獄為身懷藝文技藝的受刑人特別開辦徵選審查，以利受刑人出監謀生、廣開更生契機。李進勇表示，依據過往辦理經驗及詢問熱度，本年度預計可吸引近400組、1000名展演藝術者前來報名，現場將呈現多元藝術匯演競秀，徵選活動精采可期，歡迎民眾參觀，為喜愛之街頭藝人加油打氣！



▲虎劇團於記者會帶來炫麗演出。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2018.03.06）