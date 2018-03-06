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中央社

科技股財報優於預期 投信看好本益比上調

中央社2018/03/06 13:13
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北6日電）美股超過9成企業已公布去年第4季財報，其中科技股獲利優於預期，投信表示，美國稅改吸引科技股資金匯回，除有利提升科技業企業獲利外，本益比也有上調空間。

根據彭博(Bloomberg)統計，去年第4季S&P 500成分股的獲利年增率16.1%，約74%企業獲利優於預期，其中以能源、原物料、電信及資訊科技等表現較佳，獲利年增率分別為111.5%、39.8%、36.4%及20.5%。

凱基雲端趨勢基金經理人徐煒庠表示，科技股各次產業族群財報表現多整齊亮眼，其中半導體業的獲利年增率高達49%，花旗研究也預測，資訊科技業今年將提高資本支出16%，達876億美元，重點在半導體設備、網路軟體與服務。

徐煒庠指出，半導體產業展望佳，除了既有智慧裝置、資料中心等應用，包括物聯網、車聯網、人工智慧(AI)等新發展趨勢，都是半導體產業維持良好成長的驅動力，其中與AI相關的半導體市場規模預估將在5年後擴增10倍至330億美元，半導體廠加大投資、製程升級，亦有利於增添半導體設備股未來成長動能。

徐煒庠分析，美國稅改對科技股的影響，以海外匯回資金為主要貢獻，統計S&P 500指數成分企業中，科技公司擁有高達60%的現金存於海外，在一次性的現金匯回稅率由35%大幅降至15.5%後，有利於科技業將海外現金匯回，做為包括股票回購、增發股利、汰舊換新設備及增蓋新廠等用途，除有利提升科技業企業獲利，本益比也有上調空間。(編輯：陳永昌)1070306

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