北京開會訪民苦 全天遭監視行動受限

（中央社記者陳家倫上海6日電）北京兩會盛大召開，上海訪民洪蘭英一家卻終日不得安寧。今年兩會前一群黑保安破門而入，全家遭24小時監視，不准離開鎮上；她老公在她於中共19大前上訪時被關，至今音訊全無。

今年48歲的洪蘭英因為小女兒沒分配到拆遷的安置房，從2015年開始到北京上訪，原以為正義會得到伸張，卻是一場惡夢的開始。她在今天接受中央社訪問時表示，「每次開大會，我家就有事了」。

洪蘭英說，2月11日早上一群黑保安破門而入，嚇壞了正要上學的小女兒，之後一批壯漢24小時在樓下守著，不讓他們離開居住地上海市閔行區浦江鎮，她隨後向當地的杜行派出所報警，「警察來了也只是走過場」。