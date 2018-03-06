北京開會訪民苦 全天遭監視行動受限

（中央社記者陳家倫上海6日電）北京兩會盛大召開，上海訪民洪蘭英一家卻終日不得安寧。今年兩會前一群黑保安破門而入，全家遭24小時監視，不准離開鎮上；她老公在她於中共19大前上訪時被關，至今音訊全無。
今年48歲的洪蘭英因為小女兒沒分配到拆遷的安置房，從2015年開始到北京上訪，原以為正義會得到伸張，卻是一場惡夢的開始。她在今天接受中央社訪問時表示，「每次開大會，我家就有事了」。
洪蘭英說，2月11日早上一群黑保安破門而入，嚇壞了正要上學的小女兒，之後一批壯漢24小時在樓下守著，不讓他們離開居住地上海市閔行區浦江鎮，她隨後向當地的杜行派出所報警，「警察來了也只是走過場」。
去年中共第19次全國代表大會（中共19大）召開前，洪蘭英成功前往北京上訪，沒想到上海警方卻將她老公抓到拘留所，隨後又到北京將她押回上海，並從去年10月20日被關到10月30日。
她說，老公被抓的罪名是「故意傷害罪」，犯案資料全是偽造。去年3月20日，她老公去找村書記討論房子的事，被村書記、村長、兩名村幹部圍毆，他們事後卻反控她老公打人並將人抓走，之後再也沒看過，「只聽說要判刑了」。
洪蘭英表示，老公自去年10月11日被關，至今已快5個月，她多次前往杜行派出所、閔行區人民檢察院要求拿到逮捕通知書，檢警雙方卻互踢皮球，她最後在檢察院撞頭以死相逼，才終於拿到。
洪蘭英還透露，閔行當地有一家黑賓館，每逢國家級重大會議期間，政府就會把當地訪民統統清進去，今年兩會也押了一批人進去。2016年的世界互聯網大會期間，她就曾被一輛白色廂型車載到黑賓館監控。
她表示，除了那次被關進去黑賓館外，官方最常對她祭出的處罰手段就是24小時監控。去年兩會、金磚峰會、美國總統川普訪陸、中共19大結束後，這群黑保安都準時到她樓下「報到」。（編輯：張淑伶）1070306