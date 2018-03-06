名家論壇》鈕則勳／這回　小英應該會怕了！

日前，國台辦公布31項惠台的政策大禮包，裡面包羅萬象，包括針對台商投資、影視產業放寬、赴陸就學、創業、工作便利及銀行業務對接等部分；細部來說，台商可投資參與的範圍又更形擴大，不僅可參與「中國製造2025」計畫、「一帶一路」、和國有企業合作，甚至參與政府採購。在影視產業部分，台灣的劇組不再被定義為「境外人士」，台灣優質的戲劇更能有機會在對岸的一線衛星頻道上播出；台灣民眾能夠參與其134種職業考試，且也有更多在學習、生活、創業及就業上的優惠措施及參與機會；台灣金融機構能與銀聯及非銀行支付機構合作，為台灣民眾提供小額支付服務等，這些惠台措施的內容等同於和大陸民眾享受同等待遇。

當這些惠台措施出檯後，相關產業及許多台灣民眾確實對這些相應措施鼓掌叫好，然政府單位及特定親綠媒體卻是有些酸葡萄心理，不是制式地宣稱「統戰再起」，就是要大家注意背後可能的風險，除了膝射反應式的制式回應外，似乎也拿不出其他的對案或配套來因應。而政府的制式論述或手足無措的窘境，某程度已凸顯小英政府對於對岸此舉，應該是有些怕了；小英為何會怕？怕在哪裡？其實不難理解。

首先，理性中間選民會對比小英的「口惠實不至」與大陸的「言行一致」，優勝劣敗，小英當然會怕。蔡英文多會在重要場合釋出對對岸仍有「善意」的論述，但問題是她的善意多屬「自以為是」或「自我感覺良好」的善意，並沒有善意的相應措施出檯，且不斷在進行「去中國化」的操作，是以其表示善意的目的，旨在出口轉內銷，用以鞏固綠軍基本盤；畢竟只要讓綠色支持者覺得「小英好可憐，釋出善意，但大陸都不理」，她就能達到哀兵策略的效果。但是就大陸方面來看，除了針對民間的論述會帶出其善意外，這次特別以「惠台31項措施」等行動來配合，便形塑了一個「言行一致」的感覺。兩相比較，小英除了會落入下風外，更會予人有「吹破牛皮」之感。

其次，台灣近幾年經濟停滯，職場新鮮人第一份薪資少得可憐，甚至比十八年前還要少，年輕族群被社會邊緣化的情況並未獲得緩解；蔡政府雖誓言拚經濟、呼籲企業拉高薪資，但實際效果有待檢驗，陸客來台數量縮減，「新南向政策」雖喊得漫天響，但其間缺少戰略的步驟、策略、方法及效果評估，難以發揮實效。

在台灣人才逐漸外流、又吸引不到國際人才為台效力之際，大陸適時祭出「惠台31項措施」確實會對年輕族群創造相當誘因，畢竟到大陸能唸名校，要創業也能獲得政府或企業補助輔導協助、挹注資金，而大陸也釋出台灣企業能夠參與相關大型建設計畫、和國有企業合作，甚至政府採購；相對比較蔡政府針對年輕族群及企業發展所投注的心力及資源，兩相比較當然相形見絀，以理性思維做判斷基礎的台灣企業及年輕族群，當然會有「此時不去卡位，更待何時？」之感。對此，小英能不怕嗎？

再者，「惠台31項措施」聚焦新聞議題版面，想必是小英最不願見到的；因為兩岸是她非常明顯的弱點，諸多民調顯示超過六成的民眾對其兩岸政策不滿，期待她調整兩岸政策的民意也多居於顯著比例，但對於民意需求，她多是以冷處理的態度應對。而蔡政府對於大陸相關措施的回應，仍是酸酸地要大家小心風險，反而凸顯其兩岸幕僚專業的侷限性；若是國民黨能夠回神，針對大陸此舉有一定程度的積極反應，或是藉議題操作來聚焦兩岸議題的深化討論，將議題再形聚焦放大，順勢拿回兩岸議題詮釋的主導權，小英肯定會怕。

最後，日前獨派青年赴慈湖針對蔣公陵寢潑紅漆，此事不僅挑動了族群對立的敏感神經，也挑戰了社會上對道德認知的底線，更恐怕會為獨派最珍愛的台獨運動蒙上一層陰影；畢竟中間選民，甚至是淺綠、中綠選民或許對這樣的激烈行為都不贊同。更甚者，倘大家進一步認知台獨就是以這樣的過激的操作想來達到目的的話，不僅支持台獨的比例會降低，期待兩岸和平互動與發展的比例更可能隨之增加；小英不僅要面對獨派更激烈的逼宮，也要面對民眾要求恢復兩岸互動的壓力，她能不怕嗎？還能虛張聲勢，走夜路吹哨壯膽嗎？

或許，小英可能會喜孜孜地認為日前外交、國安及大陸系統的人事調整，算是主動出牌，能讓大陸陷於被動、並想方設法來因應；孰料對岸隨後祭出「惠台31項措施」，反而打得小英及其團隊無力招架，明顯陷入弱勢，或許真的是人算不如天算吧！

●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任

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