沃旭：預計Q3簽署離岸風電首座陸上變電站EPC合約

全球最大離岸風電商沃旭能源 (Ørsted) 今 (6) 日在彰化舉辦離岸風電本地供應商說明會，沃旭表示，若「大彰化離岸風電計畫」4 座風場能順利在今年上半年通過遴選，預計第 3 季就可完成首座陸上變電站 EPC 合約簽署，並於 2019 年開始建造。

沃旭今日舉辦離岸風電本地供應商說明會，除邀請在地企業參與外，也邀請來自丹麥的中小企業組織 DWP 風電供應商平台。

沃旭表示，從民生服務業到工業等企業，都能受惠於大彰化離岸風電計畫帶來的採購需求與商機，包括支持風場建造與維運階段的餐飲、飯店住宿與交通等生活服務，及從開發和建造前期便開始的醫療保險、法務和金融服務、工具製造、電力相關、廠房建造、海上及陸上工程、建造及服務業等。