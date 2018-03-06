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中央社

敲掉川普大名 巴拿馬飯店反成拍照景點

中央社2018/03/06 13:25
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社巴拿馬市5日綜合外電報導）中美洲國家巴拿馬首都巴拿馬市一家高級飯店今天把門前「川普」字樣敲掉，飯店老闆說，他已經成功將美國總統川普家族逐出大樓管理權。

法新社報導，位在巴拿馬的川普海洋俱樂部國際飯店大廈（Trump Ocean Club International Hotel andTower），大部分產權歸賽普勒斯商人芬提克里斯（Orestes Fintiklis）所有。

他說，經過法院與政府當局的調解，一場失控的商業糾紛已經落幕。在警方護衛與巴拿馬法院官員監督下，工人把大樓入口處的川普字樣取下。

少了川普的招牌隨後成為遊客拍照景點，上面還有淡淡的痕跡，依稀可見川普名字。

芬提克里斯對媒體簡短聲明：「今天，巴拿馬展現了穩定的制度、法治以及親投資的法律架構。」

不過川普集團（Trump Organization）堅稱，這是只是暫時決定，這場糾紛尚待最終決議。「川普飯店完全有信心，不但會贏得法律戰，還會收回一切損失、費用與律師費。」

芬提克里斯去年透過他在邁阿密管理的投資公司，成為這棟建築大部分單位的所有人。芬提克里斯上個月表示，要在經營合約到期之前把川普集團踢出去、拿掉川普在這棟大樓上的名字，引發雙方糾紛。

在美國提出的官司中，芬提克里斯指控飯店住房率下滑。川普集團反擊，稱芬提克里斯違反作為老闆的合約義務。

芬提克里斯向巴拿馬檢察官辦公室提出指控，聲稱川普集團員工阻擋他進出他在這個大樓所擁有的單位。這棟外觀有如帆船一樣的大樓，裡面設有賭場、商場、SPA及小型私人海灘。

飯店和大部分的公寓去年賣給芬提克里斯位在邁阿密的公司。

根據協議，飯店管理最初仍留在川普集團手中。川普去年入主白宮後，川普集團交給他兩個兒子。

川普飯店（Trump Hotels）上個星期指控芬提克里斯「詐欺」，還運用「黑手黨手段」強迫他們的管理人員離開這棟爭議大樓。（譯者：林宏翰/核稿：蔡佳敏）1070306

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