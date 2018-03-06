敲掉川普大名 巴拿馬飯店反成拍照景點

（中央社巴拿馬市5日綜合外電報導）中美洲國家巴拿馬首都巴拿馬市一家高級飯店今天把門前「川普」字樣敲掉，飯店老闆說，他已經成功將美國總統川普家族逐出大樓管理權。

法新社報導，位在巴拿馬的川普海洋俱樂部國際飯店大廈（Trump Ocean Club International Hotel andTower），大部分產權歸賽普勒斯商人芬提克里斯（Orestes Fintiklis）所有。

他說，經過法院與政府當局的調解，一場失控的商業糾紛已經落幕。在警方護衛與巴拿馬法院官員監督下，工人把大樓入口處的川普字樣取下。