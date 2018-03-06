黃國昌：本會期司改不能交空白成績單

（中央社記者蔡佳伶台北6日電）時代力量今天提出立法院新會期優先法案，時力立委黃國昌說，時力對目前推動司法改革的腳步緩慢，無法接受，這會期在司改這個重要議題上，絕對不能交出空白成績單。

時代力量今天在立法院召開記者會，提出這會期時力關注的優先法案。黃國昌表示，司法改革一直是很多台灣人和公民團關注的焦點，雖然去年已召開司改國是會議，但4個會期過去了，新國會到底通過了什麼司改法案？時代力量會大聲疾呼，讓這會期的司委會成為司改會期。

他說，時力的主張包括公益揭弊保護法不能再拖了，官商勾結，這麼多弊案，吹哨者的保護機制，請行政院快提出版本，司委會趕快排審；去年黑箱密室推出四不像的國民參審條例，跟時力希望的陪審法也距離十萬八千里，在司改這個重要議題上，絕對不能交出空白成績單。