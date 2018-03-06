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中央社

黃國昌：本會期司改不能交空白成績單

中央社2018/03/06 13:28
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者蔡佳伶台北6日電）時代力量今天提出立法院新會期優先法案，時力立委黃國昌說，時力對目前推動司法改革的腳步緩慢，無法接受，這會期在司改這個重要議題上，絕對不能交出空白成績單。

時代力量今天在立法院召開記者會，提出這會期時力關注的優先法案。黃國昌表示，司法改革一直是很多台灣人和公民團關注的焦點，雖然去年已召開司改國是會議，但4個會期過去了，新國會到底通過了什麼司改法案？時代力量會大聲疾呼，讓這會期的司委會成為司改會期。

他說，時力的主張包括公益揭弊保護法不能再拖了，官商勾結，這麼多弊案，吹哨者的保護機制，請行政院快提出版本，司委會趕快排審；去年黑箱密室推出四不像的國民參審條例，跟時力希望的陪審法也距離十萬八千里，在司改這個重要議題上，絕對不能交出空白成績單。

這會期將從經濟委員會轉戰財政委員會的時力立委徐永明表示，獵雷艦案總結報告會持續追下去，希望建立強力監督，未來在弊案上不會因為司法告一段落，在財委會的努力就停止。

至於軍人年改，時力立委林昶佐說，時力的基本立場是保障基層人員，不能繼續像過去那樣肥高官，會維持此方向提出版本，目前正在進行內部評估和研擬。

時力立委高潞‧以用‧巴魕剌表示，時代力量本會期優先法案，待審法案部分有15項，包括空氣污染防制法、最低工資法、集會遊行法等；會提出的法案共16項，包括政治檔案條例草案、法官法（司法改革）、刑法（假釋改革）、原住民族自治法、公司法、海洋污染防治法等。（編輯：張均懋）1070306

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