台北市推大數據 攜手亞馬遜及7大學

資訊局召開「產官學推動大數據跨界合作」記者會，副市長林欽榮說，北市府近年持續推動智慧城市，這次透過和亞馬遜AWS（Amazon Web Services），並結合台灣大學、台北大學、台北市立大學、清華大學、逢甲大學、成功大學及東華大學合作，希望由北市府提供數據，加上AWS雲端運算服務和分析工具，讓7所大學學生了解政府實務面資訊，並間接提出對公共建設建言，北市府也是全國第一個加入AWS計畫的政府機關。

（中央社記者劉建邦台北6日電）台北市政府今天宣布和亞馬遜AWS及台大等7校合作推動雲端大數據，民眾將可從AWS平台查詢18項公開資訊，如停車位等；學生可免費使用AWS服務外，學校也會設實體課程培育人才。

資訊局長李維斌表示，這次合作項目包含開放北市府大數據、人工智慧（AI）及雲端資料分析服務和培育人才，北市府針對開放資料平台，已修訂相關法規等作法，但過程中發現市府歷史資料龐雜，市府網站無法負擔網路流量，與AWS和大學合作後，民眾除可使用AWS提供雲端服務外，也可間接培育資訊人才。

他解釋，這次計畫北市先開放18項公共資訊，包含公車和捷運列車到站、停車場空位查詢、水質檢測、高中以下食材登錄平台網站等，民眾未來可透過AWS平台免費下載北市府服務，校方也會辦理實體教育訓練課程培育人才，學生和老師則可免費使用AWS免費雲端運算及分析工具，未來會逐漸擴增相關雲端服務。

至於新北市政府1月間宣布與AWS合作打造聯合創新中心，台北市宣布和AWS合作，是否和新北市有競爭關係，李維斌說，這次計畫主要是培育資訊人才和提供公共服務，達成產官學三贏，且設立在新北市聯合創新中心是以商業為導向，雙方不會有競爭關係。（編輯：梁君棣）1070306