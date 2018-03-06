二十四節氣／驚蟄有三候　打完小人吃水梨

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）保庇NOW的二十四節氣系列已經介紹到了二十四節氣中的第三個節氣－驚蟄，驚蟄為仲春的開始，在二十四節氣食譜／驚蟄打小人 包你一年順順順一文中有提到，從這一天開始春雷蠢蠢欲動，更曾經有人寫到「過了驚蟄節，鋤頭不停歇」，便是將春雷作為鞭策農夫的比喻，勞碌的一季又將開始。

驚蟄的第一候「桃始華」便是在驚蟄這一天（3/5），桃花已經紅了、李花也白了，如霞似錦；第二候為「倉庚鳴」於（3/10），倉庚指的就是黃鸝鳥，黃鸝鳥開始鳴叫、燕子也紛紛飛回來；第三候「鷹化為鳩」於（3/15），天空已經看不到雄鷹了，取而代之的是聽見斑鳩在鳴叫，斑鳩通常是初春到初秋這段時節出現。