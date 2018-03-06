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二十四節氣／驚蟄有三候　打完小人吃水梨

保庇2018/03/06 13:13
二十四節氣／驚蟄有三候　打完小人吃水梨（圖／保庇）
二十四節氣／驚蟄有三候　打完小人吃水梨（圖／保庇）

（文／連宜方　客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）保庇NOW的二十四節氣系列已經介紹到了二十四節氣中的第三個節氣－驚蟄，驚蟄為仲春的開始，在二十四節氣食譜／驚蟄打小人　包你一年順順順一文中有提到，從這一天開始春雷蠢蠢欲動，更曾經有人寫到「過了驚蟄節，鋤頭不停歇」，便是將春雷作為鞭策農夫的比喻，勞碌的一季又將開始。

驚蟄的第一候「桃始華」便是在驚蟄這一天（3/5），桃花已經紅了、李花也白了，如霞似錦；第二候為「倉庚鳴」於（3/10），倉庚指的就是黃鸝鳥，黃鸝鳥開始鳴叫、燕子也紛紛飛回來；第三候「鷹化為鳩」於（3/15），天空已經看不到雄鷹了，取而代之的是聽見斑鳩在鳴叫，斑鳩通常是初春到初秋這段時節出現。

另外，代表驚蟄三候的花朵分別為：一候桃花，二候杏花，三候薔薇；等到這三種品類的花都齊放了，也就正式宣告春天的到來囉！

驚蟄吃梨。圖片來源：Pixabay
驚蟄吃梨。圖片來源：Pixabay

在前一篇介紹驚蟄的文章中（二十四節氣食譜／驚蟄打小人　包你一年順順順）有提到祭白虎和打小人的習俗，便是跟結束冬眠後出現的害蟲潮有關。另外，在驚蟄這個節氣期間，大家還有個一起吃「水梨」的習俗，「梨」跟「離」同音，象徵遠離蟲害、害蟲離開。

且因為初春的氣候尚屬於乍暖還寒，氣溫較多變、溫差也大，所以容易口乾舌燥、喉嚨乾癢、咳嗽等，剛好吃水梨能助益脾氣，使五臟平和，強健體質、提升抵抗力。水梨除了直接吃外，也可加點冰糖、紅棗煮成甜甜的梨湯，滋陰潤燥，不管是大人還是小孩，都是很可以接受的口味喔！

 

資料參考（多看多保庇！）：

驚蟄：三候花開，萬物生長
驚蟄養生

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關鍵字三候二十四節氣倉庚鳴吃梨桃使華驚蟄鷹化為鳩
我們不說再見／敲棺送別孫女...死後世界的想像　三途川賽之河原

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