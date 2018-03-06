無痛性血尿 小心膀胱癌上身

（中央社記者張榮祥台南6日電）膀胱癌好發於中老年人，血尿是最早期的症狀，尤其是無故發生的無痛性血尿，更要注意，若病人延誤醫治，後來發現為膀胱癌，可能要切除膀胱，依賴人工尿袋，生活品質大受影響。

奇美醫學中心泌尿外科泌尿腫瘤科醫師劉建良今天指出，膀胱癌好發於中老年人，男性發生率比女性高，膀胱癌發生率和死亡率有逐年上升的趨勢。

奇美醫學中心癌症中心統計，奇美醫學中心膀胱癌新診斷人數，從民國99年88人增至民國104年130人。

劉建良表示，血尿是膀胱癌最早期的症狀，有些人血尿是泌尿道感染引起，合併解尿灼熱或疼痛；有些人血尿是結石引起，合併腹痛、腰痛、噁心、嘔吐等；但膀胱癌血尿多是無緣無故發生的無痛性血尿。