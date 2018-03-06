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事涉敏感 達賴喇嘛新德里兩場流亡紀念活動取消

中央社2018/03/06 13:40
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者康世人新德里6日電）印度外交部透過內閣次長辛哈通知各部會首長和官員不要參加達賴喇嘛流亡60週年紀念相關活動後，西藏流亡政府今天證實，已取消原訂在新德里舉辦的兩場相關活動。

達賴喇嘛原本會到新德里出席這兩場活動，一場是於31日在新德里聖雄甘地陵墓（Raj Ghat）舉辦的佛教法會，一場是於4月1日在新德里提雅嘎拉吉體育中心（Thyagaraj Sports Complex）舉辦的「謝謝印度」的大型活動。

不過，西藏流亡政府證實，原訂在聖雄甘地陵墓舉辦的佛教法會已經取消，而原訂在提雅嘎拉吉體育中心舉辦的「謝謝印度」活動，則移到達蘭薩拉（Dharamsala）舉辦。

「印度快報」（Indian Express）昨天報導，曾任駐北京大使的印度外交部新任次長顧凱傑（VijayGokhale）2月22日向內閣次長辛哈（PK Sinha）發出一份通知，4天後，辛哈向中央政府各部會首長和工作人員發出通知指示，紀念西藏精神領袖達賴喇嘛流亡60週年活動是「敏感議題」，官員參加相關活動是「不受歡迎的」，不應被鼓勵。

報導出現後，西藏流亡政府決定取消在新德里的這兩場活動。

對印度內閣閣員下達通知，不歡迎官員參加紀念達賴喇嘛流亡60週年相關活動，西藏流亡政府發言人索南諾布達波（Sonam Norbu Dagpo）告訴「印度快報」，印度政府並未就此議題和西藏政府溝通，但印度是此地的主人，「我們尊重印度政府的決定，沒有進一步評論」。

消息人士透露，「謝謝印度」的活動原本邀請印度內政部次長李繼竹（Kiren Rijiju）和前印度總理曼莫漢（Manmohan Singh）、前副總理亞凡尼（L.K.Advani）及來自印度政界、學界和其他友人與會，並安排西藏流亡政府代表向印度政府代表贈送禮物，對印度接納流亡藏人60年表達感謝之意。

中國最近不斷透過「一帶一路」強化對印度鄰國的影響力，且加大在印度洋的軍事活動，甚至不斷提供新式武器給印度宿敵巴基斯坦，同時還與印度軍隊在洞朗發生對峙，數度阻止印度提報恐怖頭目阿茲哈為聯合國恐怖分子黑名單，阻撓印度加入核子供應國組織（NSG），讓印度民間相當反感，甚至發動拒買中國貨運動。

因此，在印度政府要求官員不要參加達賴喇嘛流亡60週年相關紀念活動後，一些印度網友在網路上發言對此表達不滿。（編輯：陳俊碩）1070306

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