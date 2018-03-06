〈房產〉近3年北市豪宅成交件數遞減 但成交單價去年

依實價登錄資料統計，台北市近 3 年總價在 1 億元以上的住宅大樓產品，成交件數呈現逐年下滑的走勢，由 2015 年的 249 件，下滑到 2016 年 179 件，去年進一步下滑到 153 件，同時，平均單價從每坪 136.1 萬元修正到 119.8 萬，去年略升為 122.8 萬元。

同時就平均就近 3 年的台北市豪宅交易總價來看，也從 2015 年的 2 億元降至 2016 年的 1.6 億，去年略增回升到 1.8 億元。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，2015 年西華富邦交屋潮有 81 筆，因此億元級豪宅交易量大，平均總價突破 2 億元，2016 年房市轉空，高資產族保守，高總高單價產品價格跌幅約在 1-2 成之間，2017 年下半年交易有回溫跡象，且有４筆文華苑交易都在 4.5-5.3 億之間，讓平均總價和坪數都比去年增加，單價成長 2.5%。