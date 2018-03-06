白俄伴遊女郎稱 握有通俄錄音要美庇護

瓦什克維琪涉嫌在沒有工作許可的情況下，於泰國渡假勝地巴達雅（Pattaya）開設性培訓課程而遭當局逮捕後，如今面臨刑事指控及遭泰國驅逐回白俄羅斯。

「紐約時報」（The New York Times）報導，瓦什克維琪（Anastasia Vashukevich）表示，倘若美國同意提供庇護，她願意交出這些錄音檔。

（中央社曼谷5日綜合外電報導）自稱與俄羅斯一名寡頭關係密切的白俄羅斯女子瓦什克維琪今天在泰國曼谷監獄說，她手上握有超過16個小時的錄音檔，可望使俄國干預美國大選一案露出曙光。

自稱與俄羅斯鋁業大亨德里帕斯卡（Oleg V.Deripaska）關係密切的瓦什克維琪說，她2016年8月錄下這些錄音檔，內容包括他與若干人士針對美國總統大選的討論，但她拒絕透露相關人士的身分。

億萬富翁德里帕斯卡與俄羅斯總統蒲亭（VladimirV. Putin）關係密切，也與前川普競選總幹事曼納福特（Paul Manafort）有商業往來。

特別檢察官穆勒（Robert S. Mueller III）正在調查曼納福特，以釐清川普競選團隊與俄羅斯的關係。

瓦什克維琪今天說：「假如美國願意保護我，我會把我知道的一切都說出來。」「我害怕回到俄羅斯。有些怪事會發生。」

瓦什克維琪說，她經常錄下德里帕斯卡與相關人士的對話，還說這些錄音檔長度達16至18小時，內容涉及美國總統大選相關討論。

她說：「他們當時在討論選舉，德里帕斯卡對選舉擬出一項計畫。」

但她也說：「我無法對你透露一切。」

瓦什克維琪說，有3名英語流利的人士參與部分對話，她認為他們可能是美國人。

她說：「這不僅關乎自身，也與美國和其他國家的許多人有關。」

美國駐曼谷大使館女發言人說，她知道瓦什克維琪等人落網一事，但拒絕談論這件事或任何與尋求庇護有關的要求。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1070306