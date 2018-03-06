退黨戰台北市長　蘇煥智：絕對選到底

蘇煥智指出，他的對手是現任台北市長柯文哲，而不是國民黨；柯文哲是「省長」，省錢是特色，但總體政績評價平平，大巨蛋處理狀況不明，也沒有具體青年政策；雖然媒體曝光度高，卻缺乏具體的政策訴求與對台北的願景，而柯文哲的優勢，則是現任市長的行政資源跟「網紅」身分。

台北市選舉由於各路人馬皆有意參選，選情越來越複雜，綠營有小英偏心的民進黨立委姚文智，以及前副總統呂秀蓮，現在又要添上蘇煥智一人。

前台南縣長蘇煥智日前宣告退出民進黨，並決定參選台北市長選戰，蘇煥智今（6）日表示，脫黨並不是因為對民進黨生氣，而是憂慮整個台灣的經濟困局，至於是否會因其他因素妥協退選，他信誓旦旦的回答，「絕對選到底！」

至於總統蔡英文欲禮讓柯文哲參選台北市長，是為了怕柯文哲選下任總統，對此，蘇煥智認為，關鍵還是看民進黨執政狀況，如果蔡英文滿意度很高，柯文哲自然會有顧慮，也不用禮讓柯文哲參選這次的台北市，但因為現在執政狀態不佳，柯文哲就可以利用批判民進黨來拉抬聲勢。

而退黨參選是否是因為蔡英文沒有授予官位，蘇煥智回應，他不會因此而生氣，也從來沒去求官，事實上蔡英文曾提供幾個位子給他，但由於專長不合，所以沒有答應。

蘇煥智強調他退黨參選是因為想解決台灣面臨的困境，如青年低薪、少子化、高齡長照保險的缺乏、產業空洞化等問題，蔡總統跟行政院長賴清德雖有注意到這些問題，但「有沒有做得好？有沒有滿足人民的期待？」民進黨現階段距離人民期待，有很大的距離。